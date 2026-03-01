Radler alarmiert in Montabaur
Feuerwehr löscht Brand an neuer Anne-Frank-Schule
Planer, Handwerker, Baufirmen, Kreisgremien und -mitarbeiter feierten gemeinsam das Richtfest der neuen Anne-Frank-Schule.
Planer, Handwerker, Baufirmen, Kreisgremien und -mitarbeiter feierten gemeinsam das Richtfest der neuen Anne-Frank-Schule.
Nicole Chemnitz/Kreisverwaltung Westerwaldkreis

Die neue Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur nimmt Gestalt an. Das wurde jüngst mit dem Richtfest gefeiert. Ein aufmerksamer Radfahrer und die Feuerwehr haben nun dafür gesorgt, dass das Projekt nicht zum Debakel wird. 

Lesezeit 1 Minute
Ein aufmerksamer Radfahrer hat am Sonntagmorgen einen Brand an der Fassade des Neubaus der Anne-Frank-Realschule gemeldet. Das war ein echtes Glück, denn die Sache hätte sonst vermutlich viel schlimmer ausgehen können.Die integrierte Leitstelle Montabaur alarmierte unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Montabaur.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren