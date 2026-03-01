Radler alarmiert in Montabaur Feuerwehr löscht Brand an neuer Anne-Frank-Schule Markus Eschenauer 01.03.2026, 11:03 Uhr

i Planer, Handwerker, Baufirmen, Kreisgremien und -mitarbeiter feierten gemeinsam das Richtfest der neuen Anne-Frank-Schule. Nicole Chemnitz/Kreisverwaltung Westerwaldkreis

Die neue Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur nimmt Gestalt an. Das wurde jüngst mit dem Richtfest gefeiert. Ein aufmerksamer Radfahrer und die Feuerwehr haben nun dafür gesorgt, dass das Projekt nicht zum Debakel wird.

Ein aufmerksamer Radfahrer hat am Sonntagmorgen einen Brand an der Fassade des Neubaus der Anne-Frank-Realschule gemeldet. Das war ein echtes Glück, denn die Sache hätte sonst vermutlich viel schlimmer ausgehen können.Die integrierte Leitstelle Montabaur alarmierte unverzüglich die Freiwillige Feuerwehr Montabaur.







Artikel teilen

Artikel teilen