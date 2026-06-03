Jubiläum Feuerwehr Kadenbach feiert 100-Jähriges Hans-Peter Metternich 03.06.2026, 19:00 Uhr

i Ein Beispiel für die Verbundenheit mit der Ortsgemeinde: Die Feuerwehr Kadenbach beim Kirmeszug. FFW Kadenbach

Die Gründung für eine Feuerwehr in Kadenbach geht bis auf das Jahr 1889 zurück. Offiziell gibt es sie seit 1926. Wehrführer Thomas Philippi erzählt von der Geschichte der Feuerwehr im Ort und verrät, was auf der Jubiläumsfeier, 13. Juni, geplant ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Kadenbach blickt im Jahr 2026 auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück. Dieses besondere Jubiläum möchten die Wehrleute zum Anlass nehmen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Mitte Juni zu feiern. Die Westerwälder Zeitung sprach mit dem Wehrführer Thomas Philippi und wollte wissen, wie das freiwillige Feuerwehrwesen in Kadenbach seinen Anfang genommen hat und wie die Wehr heute dasteht.







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