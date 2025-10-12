Rundes Jubiläum gefeiert Feuerwehr im Westerwald seit 50 Jahren im Einsatz Hans-Peter Metternich 12.10.2025, 15:00 Uhr

i Ein Blick auf die Festversammlung bei der Geburtstagfeier des Kreisfeuerwehrverbandes. Hans-Peter Metternich

Am vergangenen Freitag hat der Kreisfeuerwehrverband Westerwald in Wallmerod sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Begangen wurde er mit Fest- und Gratulationsreden sowie Musik. Ein hoher politischer Gast aus Mainz ist auch dabei gewesen.

Der Kreisfeuerwehrverband Westerwald wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Der runde Geburtstag sollte natürlich nicht sang- und klanglos im Jubiläumsjahr verhallen. Deshalb hatten die Verantwortlichen einen Festakt für die Wehrleute im Westerwaldkreis und für Gäste aus der „Blaulichtfamilie“ und der Kommunen in der Sport- und Kulturhalle in Wallmerod initiiert.







Artikel teilen

Artikel teilen