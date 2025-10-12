Am vergangenen Freitag hat der Kreisfeuerwehrverband Westerwald in Wallmerod sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Begangen wurde er mit Fest- und Gratulationsreden sowie Musik. Ein hoher politischer Gast aus Mainz ist auch dabei gewesen.
Lesezeit 3 Minuten
Der Kreisfeuerwehrverband Westerwald wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Der runde Geburtstag sollte natürlich nicht sang- und klanglos im Jubiläumsjahr verhallen. Deshalb hatten die Verantwortlichen einen Festakt für die Wehrleute im Westerwaldkreis und für Gäste aus der „Blaulichtfamilie“ und der Kommunen in der Sport- und Kulturhalle in Wallmerod initiiert.