Die Freiwillige Feuerwehr Haiderbach feiert am Wochenende ein rundes Jubiläum. Vor 25 Jahren fusionierten die Wehren aus Wittgert und Breitenau zur „Feuerwehr Haiderbach“. Eine Liaison, die sich in einem Vierteljahrhundert bewährt hat. Die Feuerwehr Wittgert wurde 1895 gegründet, fünf Jahre später die Wehr von Breitenau.

Bei dem Zusammenschluss im Jahr 2000 waren 35 Wehrleute im aktiven ehrenamtlichen Dienst. Im Gespräch mit der Westerwälder Zeitung erzählte die aktuelle Wehrführung mit Sven Hoffmann (Wehrführer) und den beiden Stellvertretern Alexander Trumm und Christian Barth, wie alles angefangen hat, wie die Feuerwehr Haiderbach sich entwickelt hat und wie sie heute dasteht. Seit März dieses Jahres agiert die Wehrführung als Dreierteam, das den Anforderungen an eine Wehrführung gerecht wird.

i Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Haiderbach (von links) ein MTF (Mannschaftstransportfahrzeug), ein MZF 2 (Mehrzweckfahrzeug) und ein LF 20 (Löschgruppenfahrzeug mit 2000 Liter Tank). Feuerwehr Haiderbach

„Für den gemeinsamen Standort wurde die neue Bleibe 1999 in Breitenau eingeweiht. Das Besondere daran ist: Das Gebäude ist komplett privat finanziert und ist bis heute im Besitz des Investors, der die Immobilie und das Areal an die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach vermietet“, erzählt Wehrführer Sven Hoffmann. „Gemeinsame Einsätze fahren die Feuerwehreinheiten aus Wittgert und Breitenau schon seit rund 45 Jahren, denn die beiden Wehren wurden im Bedarfsfall immer gemeinsam alarmiert. Irgendwann war dann die Zeit gekommen, dass es sinnvoller wäre, eine Einheit als ‚Feuerwehr Haiderbach‘ zu etablieren. Das ist vor 25 Jahren geschehen“, so der Wehrführer.

„Die Zusammenlegung der beiden Feuerwehren von Wittgert und Breitenau war eine gute Idee und hat sich über ein Vierteljahrhundert bestens bewährt“, erklärt der Wehrleiter Michael Maurer gegenüber unserer Zeitung. „Die Zusammenarbeit aller Wehren der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach ist eine Selbstverständlichkeit. Wir sind eine VG-Wehr“ betont der Wehrleiter, der meint, dass die funktionierende Zusammenlegung von Wittgert und Breitenau für andere Wehren ein Beispiel sein könnte. Doch zurück zu den Haiderbächer Jubilaren.

i Die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Haiderbach im Jubiläumsjahr. Wehrführer Sven Hoffmann und die Stellvertreter Alexander Trumm und Christian Barth (von links). Hans-Peter Metternich

42 Aktive zählt die Feuerwehr Haiderbach im Jubiläumsjahr. Darunter sind 21 Atemschutzgeräteträger und 10 CSA (Chemikalienschutzanzug)-Träger. Zum Fuhrpark gehören ein MTF (Mannschaftstransportfahrzeug), ein MZF 2 (Mehrzweckfahrzeug) und ein LF 20 (Löschgruppenfahrzeug mit 2000 Liter Tank). In Breitenau liegt auch die Schlauchreserve für die Verbandsgemeinde mit 1000 Meter Schlauch auf einem Rollcontainer für Wasserförderung über lange Strecken. In dem Gerätehaus finden zwei Fahrzeuge Platz, es gibt einen Mannschafts- bzw. Schulungsraum, Umkleide, Küche und Sanitärräume. „Wir leiden bei unserem Gerätehaus mittlerweile an Platzmangel“, sagt Sven Hoffmann. „Gut, dass wir ein Fahrzeug in die Garage im Untergeschoss des neben liegenden Seniorenheimes unterstellen dürfen“, so der Wehrführer.

„Aufgrund des im November 2023 auf der Haiderbach in Dienst gestellten LF 20 geht unser Einsatzbereich über die vier Haiderbachgemeinden Breitenau, Deesen, Oberhaid und Wittgert in den letzten Jahren hinaus. Wir decken mittlerweile bei Bedarf auch die Autobahn A3 von Deesen bis zum Rastplatz Landsberg an der Warthe (Richtung Köln) und vom Rastplatz Sessenhausen bis Mogendorf (Richtung Frankfurt) ab“, nennt der Wehrführer den Einsatzbereich. „Im Durchschnitt fahren wir pro Jahr rund 35 Einsätze. Wir sind auch in den Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises mit unserem MZF und CSA-Träger integriert“, ergänzt der stellvertretende Wehrführer Alexander Trumm.

i Die Feuerwehr Haiderbach bei der Einweihung des Gerätehauses im November 1999. Kurz darauf, im Jahre 2000, folgte dann die offizielle Zusammenlegung und damit die Gründung der Feuerwehr Haiderbach. Feuerwehr Haiderbach

Ihren 25. Geburtstag wollen die Haiderbächer Feuerwehrleute am kommenden Wochenende mit der Bevölkerung feiern. Am Samstag, 24. Mai, ab 14 Uhr, finden rund um das Gerätehaus die 11. Haiderbächer Olympics statt, eine beliebte Gaudi für Groß und Klein. Wer mitmachen möchte, kann sich unter olympics@feuerwehr-haiderbach.de anmelden. Ab 18 Uhr steigt dann eine After Olympic Party. Am Sonntag ist ab elf Uhr fröhliches Beisammensein beim Frühschoppen zu den Klängen der St. Georgsbläser angesagt. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung.

Der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Haiderbach

Die Freiwillige Feuerwehr Haiderbach kann in diesem Jahr auf 25 Jahre Fusion der Wehren von Wittgert und Breitenau zurückblicken. Mit Recht stolz sein darf sie auf den Nachwuchs in den eigenen Reihen. Bereits 1982 wurde auf der Haiderbach eine Jugendfeuerwehr gegründet. Seit 2014 kümmert man sich dort auch um den ganz kleinen Nachwuchs. Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr zehn Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren an. 23 Jungen und Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren sind die Löschzwerge Haiderbach. Marco Stöhr kümmert sich um die Jugendlichen und Sarah Bellinger um die „Zwerge“. Regelmäßige Spiele, Schwimmen, Zeltlager, die Teilnahme an der Erringung von Leistungsabzeichen und vieles mehr zählen zu den Aktivitäten. Die Bambinis treffen sich alle zwei Wochen, die Jugendlichen wöchentlich. Wer Interesse hat, kommt einfach dienstags ab 18 Uhr zum Gerätehaus. Dort erfährt man alles über den Feuerwehrnachwuchs auf der Haiderbach. hpm