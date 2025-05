Die Freiwillige Feuerwehr Girkenroth hat einen Festtag gefeiert, bei dem die Einweihung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) im Mittelpunkt stand. Bei strahlendem Sonnenschein konnte Wehrführer Philipp Schmidt neben den Aktiven, der Jugendfeuerwehr, den Alterskameraden, den Ehrenmitgliedern auch viele Gäste – darunter Vertreter der örtlichen Vereine – begrüßen. Sein besonderer Gruß galt dem Beigeordneten der Verbandsgemeinde Westerburg, Harald Ulrich, dem stellvertretenden Wehrführer Detlef Größchen, Ortsbürgermeister Marc Justi, dem Ersten Beigeordneten Thomas Gläser sowie Diakon Herbert Bruns, der wenig später die Einsegnung des neuen Fahrzeugs vornahm.

Wie von Wehrführer Philipp Schmidt zu erfahren war, übernahm die Feuerwehr Girkenroth selbst die Anschaffungskosten für dieses neue MTF, das neun Personen Platz bietet. Mit 35 aktiven Mitgliedern zählt sie zu den größten Einheiten in der Verbandsgemeinde Westerburg. „In unserem Einsatzfahrzeug, einem wasserführenden Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W), können nur sechs Personen mitfahren“, erläutert der Wehrführer. Auch in Sachen Nachwuchs sind sie gut aufgestellt. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr zehn Mitglieder.

i Im Rahmen der Einweihungsfeier des Feuerwehrgerätehauses sagte die damalige Ortsbürgermeisterin Claudia Schmidt Wehrführer Philipp Schmidt für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs eine Spende der Gemeinde Girkenroth zu. Ulrike Preis

„Vor einigen Jahren kam die Idee auf, ein zusätzliches Fahrzeug anzuschaffen“, erinnert sich Joachim Schmidt, der Vater von Philipp Schmidt. Er fungierte von 1992 bis 2020 als Wehrführer. „Somit kann man sagen, dass die Anschaffung in gewissem Sinne über zwei Generationen lief“, gibt der ehemalige Wehrführer schmunzelnd zu bedenken.

Wie er weiter berichtet, habe die Feuerwehr Girkenroth im Jahr 2018 die Bewirtung bei der Kirmes übernommen. Ziel war es, den Erlös in die Umsetzung dieser Idee fließen zu lassen. Doch das eingenommene Geld reichte bei Weitem noch nicht aus. Immer wieder gab es kleinere Spenden, auch von den örtlichen Vereinen. „Dank einer großzügigen Spende der Ortsgemeinde war es dann 2023 endlich so weit“, berichtet Philipp Schmidt mit Stolz. „Nach langer Suche fanden wir unseren schönen Ford Transit. Nun ging die Planung des Ausbaus, Beklebung und Beleuchtung los“, erzählt Philipp Schmidt weiter. Nach einigen Sitzungen waren sich dann alle Beteiligten einig. Schließlich wurde das Fahrzeug nach Niederwörsbach zu Kalina gebracht. „Nach zwei Monaten durften wir es dann endlich abholen, und wir alle waren vom Ergebnis sehr begeistert“, so der Wehrführer rückblickend.

i Auch beim Umbau des Feuerwehrgerätehaus, welches im Mai 2023 feierlich eingeweiht wurde, engagierten sich die Aktiven der FFW Girkenroth mit vielen Stunden Eigenleistung. Ulrike Preis

„Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die zum Gelingen des neuen Fahrzeugs beigetragen haben, ganz herzlich bedanken. Ob durch einen Thekendienst an der Kirmes oder eine kleine Spende, dieses Projekt konnten wir nur durch euch alle umsetzen“, hob Schmidt in seiner Rede hervor. Auch das im Mai 2023 eingeweihte Feuerwehrgerätehaus konnte an diesem Tag besichtigt werden. In dieser steht nun neben dem TSF-W auch das neue MTF.