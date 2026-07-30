Die Freiwillige Feuerwehr Freilingen feiert endlich ihr Jubiläum – fünf Jahre später als geplant. Ein Blick auf 130 Jahre Einsatz, Nachwuchs und moderne Technik zeigt: Hier schlägt das Ehrenamt bis heute mit voller Kraft.
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Fünf Jahre später als ursprünglich vorgesehen wird in diesem Jahr der 125. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Freilingen gefeiert. Den Feierlichkeiten zum Jubiläum, die eigentlich schon 2021 fällig waren, machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.