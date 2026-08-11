Drei Tage Musik, Tanz und große Schauübungen: Die Freiwillige Feuerwehr Freilingen feiert ihr 130-jähriges Bestehen – mit Festzelt, Kinderprogramm und Shuttle. Die Gäste erleben Tradition und ehrenamtlichen Einsatz hautnah.
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Am vierten Augustwochenende ist es endlich so weit. Die Freiwillige Feuerwehr Freilingen feiert ihr „125 + 5 Jubiläum“. Die Geburtstagskinder erinnern die Öffentlichkeit noch einmal an die Feierlichkeiten, die am Freitag, 21. August, um 19 Uhr im Zelt mit dem Kommers beginnen.