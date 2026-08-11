Jubiläum wird nachgefeiert Feuerwehr Freilingen feiert 130 Jahre mit großem Fest Hans-Peter Metternich 11.08.2026, 18:00 Uhr

i Die aktuelle Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Freilingen, die in diesem Jahr ihren 130. Geburtstag am vierten Augustwochenende mit der Bevölkerung feiern wird. Feuerwehr Freilingen

Drei Tage Musik, Tanz und große Schauübungen: Die Freiwillige Feuerwehr Freilingen feiert ihr 130-jähriges Bestehen – mit Festzelt, Kinderprogramm und Shuttle. Die Gäste erleben Tradition und ehrenamtlichen Einsatz hautnah.

Am vierten Augustwochenende ist es endlich so weit. Die Freiwillige Feuerwehr Freilingen feiert ihr „125 + 5 Jubiläum“. Die Geburtstagskinder erinnern die Öffentlichkeit noch einmal an die Feierlichkeiten, die am Freitag, 21. August, um 19 Uhr im Zelt mit dem Kommers beginnen.







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