Feuerwehr Caan startet Typisierungsaktion für Kameraden

Ein Mann, der immer für andere da war, braucht jetzt selbst Hilfe: Bernhard Wagner kämpft gegen Blutkrebs. Die Feuerwehr Caan startet eine große Typisierungsaktion für ihren Kameraden. Wer kommt, kann vielleicht sein Leben retten.
Bernhard Wagner ist sein Leben lang für andere da. Wer Hilfe braucht, findet sie bei ihm. Er ist ein Guter – sagen die, die ihn kennen und seine Verlässlichkeit und Warmherzigkeit schätzen. Nun braucht der 69-Jährige aus Caan selbst Unterstützung. Im September ist bei ihm akute myeloische Leukämie, eine Form von Blutkrebs, festgestellt worden.