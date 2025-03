75 Jahre alt wird die Feuerwehr Caan in diesem Jahr. Dieses Jubiläum wird von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Mai, in und um das Festzelt neben dem Feuerwehrhaus gebührend gefeiert. Wehrführer Patrick Lembgen sowie Markus Felsing und Torsten Schmitz vom Förderverein der Feuerwehr haben mit vielen weiteren Helfern ein buntes Programm zusammengestellt, wie sie beim Termin mit unserer Zeitung berichten. Ehrengast das ganze Wochenende über wird der erste Wehrführer, der 98-jährige Paul Baumhauer, sein.

Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit einem Kommers. Als Redner und Gratulanten werden unter anderem erwartet: Wehrführer Patrick Lembgen, Bürgermeister Michael Merz, Ortsbürgermeister André Mensch, Wehrleiter Michael Maurer und Michael Itzeck, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes.

„Das Rahmenprogramm wird sehr unterhaltsam. Wir hoffen, dass viele Bürger kommen und sich diesen Spaß nicht entgehen lassen.“

Markus Felsing und Torsten Schmitz vom Förderverein freuen sich auf den Kommers.

Doch auch der Spaß soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen, betonen die Veranstalter. So treten neben dem MGV Caan auch Willi und Ernst, das wohl schrägste Rentner-Duo aus Koblenz, auf. Die beiden erfahrenen Comedians Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum sind in der Region bekannt und wurden beide im Jahr 2011 mit dem Kulturpreis der Stadt Koblenz ausgezeichnet . „Das Rahmenprogramm wird sehr unterhaltsam. Wir hoffen, dass viele Bürger kommen und sich diesen Spaß nicht entgehen lassen. Alle sind herzlich willkommen“, betonen Felsing und Schmitz.

Die Feier geht am Samstag, 17. Mai, ab 19 Uhr weiter. Es gibt Essen und Trinken, und ein DJ stimmt die Gäste auf den Auftritt der Partyband Sidewalk ab 21 Uhr ein. Um 10.30 Uhr steht am Sonntag ein Festgottesdienst mit Pfarrer Peter Lauer an, musikalisch untermalt vom MGV Caan. Anschließend ist ein Familientag geplant, bei dem die Kleinen voll auf ihre Kosten kommen. Neben Ponyreiten gibt es auch eine Hüpfburg und eine Schatzsuche. Ein Musikverein spielt auf. Das wird bestimmt ein Hingucker: Die Jugendfeuerwehr präsentiert sich mit einer Übung. Eine Feuerwehrfahrzeugausstellung rundet das Angebot ab. Bei Kaffee und einem üppigen Kuchenbüffet können sich die Gäste stärken.

Derzeit gibt es 24 Aktive

Die Wehr hat derzeit 24 Aktive und verfügt über ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Sie gehört zum Ausrückebereich 3 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. Patrick Lembgen ist sehr zufrieden mit der gemischten Altersstruktur seiner Einheit, in deren Reihen auch vier Frauen sind. „Natürlich suchen wir immer Nachwuchs, doch wir sind eine schlagkräftige und gut ausgerüstete Truppe“, freut er sich. Drei Wehrleute unterstützen den Gefahrstoffzug des Westerwaldkreises, und aktuell machen vier Caaner Floriansjünger die Ausbildung zum Höhenretter. „Da wir unter anderem zu Einsätzen in der Caaner Schweiz gerufen werden könnten, ist das ein logischer Schritt“, erläutert Lembgen das Engagement seiner Mannschaft.

Um die Zukunft ist es auch gut bestellt. In der gemeinsamen Jugendfeuerwehr von Nauort, Alsbach, Wirscheid, Sessenbach und Caan engagieren sich 24 Kinder zwischen 10 und 16 Jahren, davon sind vier aus Caan. 2004 wurde das schmucke Feuerwehrgerätehaus in Caan neu errichtet. Im Gebäude ist auch der Gemeindebauhof untergebracht. Wehrführer Patrick Lembgen und sein Stellvertreter Stefan Kaiser leiten die aktive Wehr. Dem Förderverein stehen Markus Felsing und Torsten Schmitz vor.

i Im Feuerwehrhaus ist auch der Caaner Bauhof (rechte Seite) untergebracht. Der 75. Geburtstag der Einheit wird im Mai im benachbarten Festzelt gefeiert. Camilla Härtewig

Zur Historie: Wenn man über die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Caan schreibt, so muss zunächst die Existenz einer Pflichtfeuerwehr in Caan erwähnt werden. Letzter Kommandant dieser Pflichtfeuerwehr war 17 Jahre lang Josef Reith. Er hatte als Verantwortlicher in all dieser Zeit den Großteil der Lasten und Unannehmlichkeiten, die nun mal die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr zur Folge hat, allein zu tragen, da die übrigen Mitglieder nicht Feuerwehrmänner aus Idealismus, sondern aufgrund Verpflichtung durch die Gemeinde waren. Entsprechend war auch das Engagement, das insbesondere bei den Übungen, die zuletzt praktisch nur noch jährlich am Buß- und Bettag stattfanden, zu wünschen übrig ließ.

Dieses nicht zu übersehende Desinteresse veranlasste den damaligen Bürgermeister Gottfried Benner, im Anschluss an die Übung der Pflichtfeuerwehr am Buß- und Bettag 1949 die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr anzuregen. Dieser Gedanke wurde von folgenden Personen bereitwillig aufgegriffen: Paul Baumhauer, Josef Freisberg, Wolfgang Holly, Josef Meuser, Günter Mews, Karl Michels, Leo Michels, Rudolf Michels, Walter Michels, Friedel Mohr, Peter Schäfer, Josef Wagner, Heinz Weber, Hans Wirth, Helmut Wirth, Kurt Wirth und Toni Wirth.

1951 wurden die ersten Uniformen angeschafft

Sie gründeten zum 1. Januar 1950 die Freiwillige Feuerwehr Caan. Paul Baumhauer wurde der erste Wehrführer. Von da an nahm das Feuerwehrwesen in Caan einen erfreulichen Aufschwung. 1951 wurden die ersten Uniformen angeschafft. 1952 konstituierte sich innerhalb der Wehr ein Spielmannszug. Da fast alle Feuerwehrkameraden gleichzeitig Mitglieder des Männergesangsvereins Caan waren, konnte der Spielbetrieb wegen der zu starken Beanspruchung durch die doppelte Vereinsmitgliedschaft auf Dauer leider nicht aufrechterhalten werden.

1955 musste die Wehr beim Großbrand der Gaststätte Conrad zum ersten Mal in einem wirklichen Ernstfall ihr Können unter Beweis stellen. Doch kämpfte sie neben den großen Wehren aus Engers und Höhr-Grenzhausen sowie der Nachbarwehr aus Nauort vergeblich gegen die Flammen an. Es gelang lediglich, ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Nachbargebäude zu verhindern. Dieser Brand war jedoch Mahnung, die seit Gründung allmonatlich stattfindenden Übungen beizubehalten und den Ausbildungsstand noch zu verbessern.

Seit 1975 Teil der Verbandsgemeindefeuerwehr

Neben ihrer eigentlichen Aufgabe trug die Freiwillige Feuerwehr Caan durch Theateraufführungen, Fahrten, Waldfeste, Tanzabende und Karnevalsveranstaltungen auch zum kulturellen und geselligen Leben in der Gemeinde bei. Durch die Funktionalreform wurde die aktive Wehr 1975 Teil der Verbandsgemeindefeuerwehr Ransbach-Baumbach.