Bereits im Juni hat die Feuerwehr aus Nentershausen ihr neues Einsatzfahrzeug. Nun wurde das HLF 20 auch offiziell in Dienst gestellt.

„Eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben“ – der Schlager von Jürgen Marcus, den die „Musikalischen Löwen“ auf ihren Instrumenten intonierten, passte bestens zur Indienststellung und Einsegnung des neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen. Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), wie es etwas sperrig heißt, ist schließlich ein „Meilenstein für die Feuerwehr Nentershausen“, wie es Wehrführer Henrik Mansel formulierte – ganz so wie es eine neue Liebe im Leben markiert.

Rund drei Jahre von der ersten Idee bis zur Auslieferung dauerte es, bis die Wehrleute aus Nentershausen im Juni ihr neues, rund 500.000 Euro teures Fahrzeug, finanziert von VG, Land und Feuerwehr-Förderverein, begrüßen dürften. Für VG-Feuerwehrdezernent Andree Stein war es zwar die insgesamt 45. Indienststellung eines Feuerwehrfahrzeugs in seiner Amtszeit, doch trotzdem noch etwas Besonderes: „Es ist ein Fahrzeug, was man nicht jedes Jahr beschafft.“

Für die musikalische Umrahmung der Indienststellung und Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges in Nentershausen sorgte der Musikverein Musikalische Löwen Nentershausen. Andreas Egenolf Pfarrer Steffen Henrich übernahm die Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs in Nentershausen. Andreas Egenolf Freuten sich sichtlich über die Schlüsselübergabe für das neue HLF in Nentershausen (von links): Verbandsgemeinde-Wehrleiter Jens Weinriefer, der Erste Beigeordnete Andree Stein und Nentershausens Wehrführer Henrik Mansel. Andreas Egenolf Nach dem offiziellen Teil nutzen zahlreiche Anwesende die Gelegenheit, um sich das neue HLF der Nentershäuser Wehr einmal genauer anzuschauen. Andreas Egenolf Pfarrer Steffen Henrich übernahm die Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs in Nentershausen. Andreas Egenolf 1 / 5

Ursprünglich war ein kleineres HLF 10 geplant. Doch aufgrund der vielfältigen Herausforderungen im Dienstgebiet der Nentershäuser Wehr, wie beispielsweise die Autobahn, die ICE-Strecke und diverse Industrie- und Gewerbebetriebe, entschieden sich die Verantwortlichen letztlich mit Unterstützung der politischen Gremien dafür, das größere, rund 40.000 Euro teurere HLF 20 zu beschaffen. „Sie haben in die Zukunft geschaut und bei immer dünner werdenden Kassen die Gelder bewilligt. Das was sie hier getan haben, ist der Dienst am Bürger“, dankt VG-Wehrleiter Jens Weinriefer in den anwesenden VG-Ratsmitgliedern.

Das neue Fahrzeug kann nun unter anderem 2500 Liter Wasser mitführen, ist mit diversen akkubetriebenen Geräten ausgerüstet, kann mit bis zu neun Personen besetzt werden, bietet für sechs Presslufthammer Platz und beherbergt nun auch deutlich sichtbare Absicherungstechnik für Autobahneinsätze. Für den notwendigen Segen sorgte Pfarrer Steffen Henrich, der selbst als Feuerwehrmann aktiv ist.

„Wir freuen uns, dass das Fahrzeug nicht ausgemustert wird, sondern bei unseren Freunden in Sebnitz gebraucht und geschätzt wird.“

Wehrführer Henrik Mansel zur Zukunft des alten Löschgruppenfahrzeugs (LF).

Mit der Indienststellung und Einweihung endet gleichzeitig aber auch die Einsatzzeit des bisherigen Löschgruppenfahrzeugs (LF) am Standort Nentershausen. „Über 26 Jahre war es zuverlässig im Dienst – bei Bränden, technischen Hilfeleistungen, Verkehrsunfällen und Hochwasserlagen. Es hat sich als robustes und vielseitiges Einsatzmittel bewährt und über Jahrzehnte hinweg zur Sicherheit in unserer Gemeinde beigetragen“, fasste es Henrik Mansel zusammen.

Bereits zum zweiten Mal in der Geschichte geht nun ein Fahrzeug an die Nentershäuser Partnerwehr im sächsischen Sebnitz. Dort ist es durch einen Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug zu einem Fahrzeug-Engpass gekommen, der nunmehr mit dem ausgedienten Fahrzeug aus dem Westerwald behoben wird. „Wir freuen uns, dass das Fahrzeug nicht ausgemustert wird, sondern bei unseren Freunden in Sebnitz gebraucht und geschätzt wird“, erklärte der Nentershäuser Wehrführer in Richtung der Delegation aus Sachsen, die zur Fahrzeugeinweihung in den Westerwald angereist war.