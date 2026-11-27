Großeinsatz am Freitagmorgen Feuer zerstört Zweifamilienhaus in Hahn bei Marienberg Nadja Hoffmann-Heidrich 27.11.2026, 11:42 Uhr

i Die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Drehleiter kam bei dem Brand in Hahn b. Marienberg zum Einsatz. Röder-Moldenhauer

Großeinsatz am Freitagmorgen für die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg: Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Hahn bei Marienberg kämpften die Rettungskräfte gegen die zerstörerischen Flammen und den harten Frost.

Ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße von Hahn bei Marienberg ist am Freitagvormittag durch ein Feuer zerstört worden. Die vier Bewohner konnten sich nach Auskunft von Frank Schiffmann, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, unverletzt selbst retten.







Artikel teilen

Artikel teilen