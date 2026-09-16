Meterhohe Flammen schlagen aus einer Scheune, kurze Zeit später brennt auch ein Mehrfamilienhaus. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was hinter dem Brand in Waldmühlen vom 10. September steckt.
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Wodurch konkret das Feuer am 10. September in Waldmühlen bei Rennerod entstanden ist, lässt sich noch nicht sagen. „Die Brandursachenermittlung dauert derzeit noch an. Die Brandausbruchsstelle ist noch mit Schutt bedeckt, was eine Ursachenforschung wesentlich erschwert“, heißt es von der Polizeidirektion Montabaur auf Nachfrage unserer Zeitung.