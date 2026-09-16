Nachgefragt bei der Polizei Feuer in Waldmühlen verursacht bis 500.000 Euro Schaden Markus Kratzer 16.09.2026, 15:58 Uhr

i Das Feuer am 10. September in Waldmühlen hat einen immensen Schaden verursacht. Sascha Ditscher/dpa

Meterhohe Flammen schlagen aus einer Scheune, kurze Zeit später brennt auch ein Mehrfamilienhaus. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was hinter dem Brand in Waldmühlen vom 10. September steckt.

Wodurch konkret das Feuer am 10. September in Waldmühlen bei Rennerod entstanden ist, lässt sich noch nicht sagen. „Die Brandursachenermittlung dauert derzeit noch an. Die Brandausbruchsstelle ist noch mit Schutt bedeckt, was eine Ursachenforschung wesentlich erschwert“, heißt es von der Polizeidirektion Montabaur auf Nachfrage unserer Zeitung.







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