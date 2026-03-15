Die Feuerwehr Mogendorf ist am Freitagabend zu einem Einsatz in einem Keramikbetrieb ausgerückt. Feuer war im Bereich des Schornsteins eines Brennofens ausgebrochen. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.
Lesezeit 1 Minute
Der Inhaber eines Mogendorfer Keramikbetriebs, der selbst aktiver Feuerwehrmann und stellvertretender Wehrführer in Mogendorf ist, hat am Freitag gegen 21.10 Uhr ein Feuer im Bereich des Schornsteines eines Brennofens bemerkt. Die frühzeitige Entdeckung und das rasche, umsichtige Eingreifen der Feuerwehr Mogendorf verhinderten, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergreifen konnten, teilt die Feuerwehr Mogendorf im Gespräch mit unserer Zeitung ...