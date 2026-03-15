Einsatz dauerte zwei Stunden Feuer in Mogendorfer Keramikbetrieb schnell gelöscht Camilla Härtewig 15.03.2026, 11:30 Uhr

i Das Feuer im Bereich des Schornsteins eines Brennofens in Mogendorf konnte die Feuerwehr rasch löschen und so ein Übergreifen der Flammen aufs Dach verhindern. Thorsten Huberty, Feuerwehr VG Wirges

Die Feuerwehr Mogendorf ist am Freitagabend zu einem Einsatz in einem Keramikbetrieb ausgerückt. Feuer war im Bereich des Schornsteins eines Brennofens ausgebrochen. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.

Der Inhaber eines Mogendorfer Keramikbetriebs, der selbst aktiver Feuerwehrmann und stellvertretender Wehrführer in Mogendorf ist, hat am Freitag gegen 21.10 Uhr ein Feuer im Bereich des Schornsteines eines Brennofens bemerkt. Die frühzeitige Entdeckung und das rasche, umsichtige Eingreifen der Feuerwehr Mogendorf verhinderten, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergreifen konnten, teilt die Feuerwehr Mogendorf im Gespräch mit unserer Zeitung ...







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