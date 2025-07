Der Brand in einer Restaurantküche in der Montabaurer Bahnhofstraße verläuft glimpflich: Keine der beiden Personen im Gebäude wird verletzt. Trotzdem war die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr im Einsatz.

In der Küche des Asia-Restaurants Bambus in der Montabaurer Innenstadt hat es am Montagmittag ein Feuer gegeben. Bei dem Fettbrand ist niemand verletzt worden, wie Wehr- und Einsatzleiter Jens Weinriefer an Ort und Stelle unserer Zeitung mitteilte. Am Gebäude, dem über den Steinweg erreichbaren Hinterhaus des Anwesens Bahnhofstraße 5, sei allerdings ein Schaden entstanden.

Mancher Schaulustige fühlte sich erinnert an den Brand in Cenans Dönerladen vor zwei Jahren am Kleinen Markt, nur wenige Meter entfernt. Dort war jedoch das Abzugsrohr über der Küche im Haus liegend angebracht, sodass die Hitze zu einem weiteren Brand im Dachgeschoss des Gebäudes führte und so größeren Schaden verursachte.

i Zwei "Gucklöcher" schnitten die Feuerwehrleute in das Abluftrohr, um eventuell noch versteckte Brandnester zu finden. Weitere Löscharbeiten waren indes nicht erforderlich. Katrin Maue-Klaeser

Im Fall des Asia-Restaurants war das Abluftrohr aus der Küche direkt nach außen verlegt und führte an der Außenwand entlang auf das Dach. Dadurch beschränkte sich das Feuer, zu dem die Feuerwehr um 12.49 Uhr alarmiert wurde, auf das Rohr. Vermutlich durch Fettanhaftungen in dem Metallabzugsrohr, die zusätzlich in Brand gerieten, entwickelte sich rasch dichter, schwarzer Rauch. Das Feuer an dem Dunstabzug war aber mit dem Kohlensäurelöscher schnell erstickt, erklärt Weinriefer. Die Küche war infolge des Brandes stark verrußt, die zwei Personen, die sich dort aufhielten, blieben indes unverletzt.

Mit der Drehleiter wurden Atemschutzgeräteträger an das Abluftrohr herangefahren, das sie dann aufschnitten, um eventuelle Brandnester zu lokalisieren und direkt mit Wasser zu löschen. Mit der Flex schnitten sie zwei „Fenster“ in das Metallrohr oberhalb des Lüfters und leuchteten hinein – weitere Löscharbeiten waren aber nicht nötig. 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr Montabaur waren im Einsatz, außerdem waren Polizei und DRK am Einsatzort im Steinweg. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.