Dreiköpfige Familie betroffen
Feuer in einem Zweifamilienhaus in Betzdorf 
Wohnungsbrand in Betzdorf am frühen Morgen des 1. November
FFW VG Betzdorf

In der Nacht zum Samstag geriet ein Zweifamilienhaus in Betzdorf aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch unbewohnbar.

In der Nacht zum Samstag kam es erneut in Betzdorf gegen etwa 0.57 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Laut dem Betzdorfer Wehrführer Niclas Brato hatten die Bewohner das Feuer im ersten Obergeschoss selbst bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst rückten die Wehren aus Betzdorf und Wallmenroth aus, später wurde noch der Löschzug aus Scheuerfeld nachalarmiert wegen der Atemschutzgeräte.

