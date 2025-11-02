Dreiköpfige Familie betroffen Feuer in einem Zweifamilienhaus in Betzdorf 02.11.2025, 10:42 Uhr

i Wohnungsbrand in Betzdorf am frühen Morgen des 1. November FFW VG Betzdorf

In der Nacht zum Samstag geriet ein Zweifamilienhaus in Betzdorf aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch unbewohnbar.

In der Nacht zum Samstag kam es erneut in Betzdorf gegen etwa 0.57 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Laut dem Betzdorfer Wehrführer Niclas Brato hatten die Bewohner das Feuer im ersten Obergeschoss selbst bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst rückten die Wehren aus Betzdorf und Wallmenroth aus, später wurde noch der Löschzug aus Scheuerfeld nachalarmiert wegen der Atemschutzgeräte.







Artikel teilen

Artikel teilen