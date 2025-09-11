Mehr als 100 Einsatzkräfte ruft ein Gebäudebrand auf dem Aussiedlerhof Winterroth auf den Plan. Für die Dauer der Löscharbeiten ist die L313 zwischen Mogendorf und Oberhaid stundenlang voll gesperrt. Die Brandursache ermittelt die Kripo Montabaur.

Die Flammen schlugen schon aus den Fenstern des leer stehenden Wohnhauses, als die Feuerwehren Haiderbach, Ransbach-Baumbach und Selters ankamen. Um 10.55 Uhr am Donnerstag, 11. September, sind die Einsatzkräfte zu dem Gebäudebrand bei Oberhaid alarmiert worden. Noch drei Stunden später dauern die Nachlöscharbeiten an, während die schmale L313, von der das Gebäude als Teil des Aussiedlerhofs Winterroth rund 500 Meter entfernt liegt, weiterhin voll gesperrt ist.

Weil das Einfamilienhaus bei Eintreffen der örtlichen Wehren in Vollbrand stand, wurde die Feuerwehr Mogendorf und aus Selters der „Abrollbehälter Wasser“ nachalarmiert. Mithilfe der Drehleitern aus Ransbach-Baumbach und Selters konnten die Einsatzkräfte zugleich von außen, oben und innen den Brand bekämpfen, wie Carolin Faller als Öffentlichkeitsbeauftragte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach erläutert.

i Mit mehr als 100 Einsatzkräften waren Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst zu dem Aussiedlerhof ausgerückt. Carolin Faller/ FW VG Ransbach-Baumbach

Einschließlich der Polizei und DRK waren unter Einsatzleitung von Sven Hoffmann, Wehrführer der Feuerwehr Haiderbach, laut Faller 102 Einsatzkräfte am Ort des Feuers. Ein Feuerwehrmann, der unter Atemschutz an der Brandbekämpfung beteiligt war, sei wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Haus sei durch das Feuer unbewohnbar, auf weitere Gebäude griffen die Flammen nicht über.

Das Gehöft, auf dem früher Ferienwohnungen vermietet wurden, ist laut der Oberhaider Ortsbürgermeisterin Nora Pietsch derzeit unbewohnt. Es werden allerdings auf den Dachflächen einiger Gebäude Photovoltaikanlagen installiert – als Teil der „Solaranlage Hofgut Winterroth“.

i Auch drei Stunden nach der Alarmierung waren die Feuerwehren der Haiderbach, aus Ransbach-Baumbach, Selters und Mogendorf noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Carolin Faller/ FW VG Ransbach-Baumbach

Welche Ursache der Brand gehabt haben könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Montabaur. Laut Polizeiwache Höhr-Grenzhausen gab es zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Beamten waren an der Sperrung der L313 beteiligt, die für den Pendelverkehr zur Wasserversorgung freigehalten werden musste. Eine Brandwache wird nicht eingerichtet, die Feuerwehr wird den Brandort gegen Abend kontrollieren.