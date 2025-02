Artenschutz im Westerwald Fetthauer: Fischbestand reguliert Zukunft des Otters 21.02.2025, 20:00 Uhr

i Der Fischotter (Symbolbild) ist nach Jahrzehnten wieder zurück im Westerwald. Was das für das Ökosystem der Nister bedeutet, erklärt Manfred Fetthauer, Vorsitzender der Arge Nister, im Gespräch mit unserer Zeitung. Patrick Pleul. dpa

Jahrzehntelang war der Fischotter aus dem Westerwald verschwunden. Nun ist er zurück. Was das für die Region entlang der Nister bedeutet, haben wir Manfred Fetthauer von der Arge Nister gefragt.

Vor einigen Wochen machte die Nachricht von der ersten Otter-Sichtung im Westerwald seit 1988 die Runde. Wir haben Manfred Fetthauer, Vorsitzender der Arge Nister, zu dieser Entwicklung befragt. Grundsätzlich, so sagt er, begrüße er die Rückkehr des Otters, vertreibe dieser doch Bisam und Nutria, was an der Nister dazu führe, dass wichtige Wasserpflanzen wieder eine Chance bekämen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen