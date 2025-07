Die Dorfgemeinschaft Arnshöfen freut sich darauf, an dem Festwochenende zum 500-jährigen Bestehen viele Gäste begrüßen zu dürfen.

Los geht die Jubiläumsfeier am Freitag, 8. August, auf Wunsch der Jugendlichen mit einer Dorfdisco für Jung und Alt im Festzelt. Ab 20.25 Uhr wird DJ PS Beatz auflegen.

Am Samstag, 9. August, beginnt um 18.25 Uhr eine kleine Feierstunde, wozu alle Dorfbewohner eingeladen sind. Es werden Gäste aus Politik, Verwaltung, Kultur und den umliegenden Gemeinden erwartet. Es gibt Gelegenheit für Grußworte, Einblicke in die Dorfgeschichte und ein kurzweiliges Programm mit tänzerischen Darbietungen der Magic Star Dancers und des Männerballetts Kuhnhöfen.

Ab 21 Uhr folgt Livemusic mit den Wolpertinger Buam „Die Rückkehr der Yodelritter“, die mit „ihrem Repertoire von zart bis hart, von Alpen Metal bis zum gestandenen Ländler von Polka bis Punk mal rockig, mal zünftig, mal lässig, für gute Laune und Hüttengaudi im Festzelt sorgen“, kündigen die Veranstalter an. Dafür können Karten im Vorverkauf für 8 Euro (online über www.arnshoefen.de und bei jedem Festausschussmitglied) sowie an der Abendkasse für 10 Euro erworben werden.

Heimatfest der Verbandsgemeinde am Sonntag

Das Herzstück dieses Wochenendes wird sicherlich das Heimatfest der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod mit Markttreiben am Sonntag, 10. August, sein. Der Vormittag startet um 11 Uhr mit einem Open-Air-Festgottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Danach spielt der Musikverein Weidenhahn zum Frühschoppen.

Um 13 Uhr wird das Heimatfest der VG offiziell durch Bürgermeister Klaus Lütkefedder eröffnet. Auf die Besucher, die zum Stöbern und Verweilen eingeladen sind, wartet ein umfangreiches Angebot aus der Region mit Ständen, Kulinarischem, Selbstgemachtem sowie Vorstellung von Vereinen. Familie Kircher beteiligt sich mit selbst gemachtem Wildgulasch und einem Stand Erlebnisschule Wald und Wild.

Im DGH lädt eine Fotoausstellung, gespickt mit Alltagsgegenständen aus früheren Zeiten, ein. Ebenso erwartet die Gäste dort ein umfangreiches Kuchenbuffet, organisiert von den Damen des „Frauenstammtisch Arnshöfen“. Weitere Programmpunkte sind: 13.30 Uhr eine Schauübung der Jugendfeuerwehr Ahrbach, 14.15 Uhr Trio Steinefrenz, 14.45 Uhr Chor Meudt. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderbelustigung und Kinderschminken. Ab 15 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit dem Oberkirchspiel Kölbingen.

i Im Dorfgemeinschaftshaus wird eine Fotoausstellung, gespickt mit Alltagsgegenständen aus früheren Zeiten, zu sehen sein. Angela Baumeier

Sehenswerte Fotoausstellung

Alle Veranstaltungen am Sonntag finden zwischen dem Festzelt und DGH und rund ums DGH statt, das Festzelt ist an diesem Sonntag geschlossen. Für eine reibungslose Organisation wurden innerhalb des Festausschusses Teams gebildet.

Wie der Festausschuss weiter hervorhebt, hat sich Julian Holzenthal in besonderer Weise um Entwürfe und Design (Logo 500 Jahre), Social Media und den digitalen Bereich gekümmert. Dank dem Engagement von Dominik Zeidler und Jonah Müller steht am Dorfeingang ein Willkommensschild, welches die beiden mit viel Zeit und Eigenleistung selbst entworfen und gebaut haben. Zusammen mit der Brennerei Wasl aus Neuwied haben sich die Bürger in einer Schnapsprobe für einen Jubiläumsschnaps entschieden. Der Schnaps sowie weitere „Arnshöfen“-Merchandise-Artikel können an den Festtagen käuflich erworben werden.

Für ein gemeinsames Dorfprojekt „Arnshöfen blüht auf“ erhielten alle Bürger Samentütchen mit Wild- und Sonnenblumen zum Anpflanzen. Das Team Heimatfest besuchte jedes Haus, dabei gab es viele alte und neue Begegnungen und Gelegenheit, einfach mal zu schwätzen. Ebenso wurden T-Shirts zur 500-Jahr-Feier kreiert, die im Vorfeld von jedem Bürger bestellt werden konnten. Die Fotoausstellung wird von Thorsten Weißmüller und Jens Metz gestaltet. Dabei sind viele tolle Fotos und Geschichten zusammengekommen.

i Vatertagsausflug etwa 1968. Zu sehen sind (von links:) Paul Hehl, Rudi Funke,Werner Holzenthal, Willi Pleitgen, Werner Fein, Hubert Gräf, Johann Rink, Dietmar Hehl, Reinhold Benner, Ottmar Holzenthal, Werner Hehl, Gottfried Holzenthal, Gerhard Heinz, Heribert Metternich, Alois Hehl, Erwin Pleitgen, Eberhard Hehl, Werner Hehl, Bernhard Heinz, vorne hockend: Horst Ludwig. Wer das Foto aufgenommen hat, ist nicht mehr bekannt. Archiv Arnshöfen

Grußworte des Schirmherren Rolf Kircher

„Zum 500-jährigen Jubiläum der Gemeinde Arnshöfen möchte ich – auch im Namen meiner Familie – herzlich gratulieren. Dieses Jubiläum ist ein besonderer Meilenstein, der die lange Geschichte, den Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Gemeinde Arnshöfen würdigt. Lasst uns dieses Jubiläum nutzen, um unsere Verbundenheit zu feiern, Erinnerungen zu teilen und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich freue mich, dieses besondere Ereignis gemeinsam mit Ihnen und Euch zu feiern.“ red