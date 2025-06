Der 275. Geburtstag der Herz-Jesu-Kirche in Schenkelberg soll mit allen Schenkelberger Bürgern und mit vielen Gästen am 27. und 29. Juni mit einer Eucharistiefeier und einem bunten Programm für groß und klein gebührend gefeiert werden.

In der Pfarrei St. Anna Herschbach steht am kommenden Wochenende ein außergewöhnliches Jubiläum an. Es ist der 275. Geburtstag der Herz-Jesu-Kirche in Schenkelberg. Das soll mit allen Schenkelberger Bürgern und mit vielen Gästen am 27. und 29. Juni mit einer Eucharistiefeier und einem bunten Programm für groß und klein gebührend gefeiert werden. Der sehr engagierte und rührige Ortsausschuss hat die Festlichkeiten bis ins Detail vorbereitet und organisiert.

Doch zunächst ein Blick zurück auf die Anfänge der Schenkelberger Kirche. Die Herz-Jesu-Kirche in Schenkelberg gilt als eines der ältesten Gotteshäuser im Bistum Limburg. Bereits 1760 wurde eine erste Kapelle in Schenkelberg errichtet und eingeweiht. 1929 wurde diese erweitert, sodass sie heute etwa 250 Personen fassen kann. 1967 ging eine fast 300-jährige enge Verbindung mit der Pfarrei Herschbach zu Ende. Die Kapellengemeinde Schenkelberg wurde von der Kirchengemeinde Herschbach abgetrennt und der Kirchengemeinde Hartenfels zugeteilt.

i Der Altarraum der Herz-Jesu-Kirche in Schenkelberg. Andreas Kratz

Heute zählen die 420 Gemeindemitglieder als Filialgemeinde zur Pfarrei St. Anna Herschbach. Und noch ein Blick weiter zurück in die Vergangenheit: Möglicherweise habe es während der Volksmission der Jesuiten in den Jahren 1707 und 1719 auch den Anstoß für die Gründung einer Herz-Jesus-Bruderschaft in Schenkelberg gegeben. Wahrscheinlich gab es diese Gemeinschaft noch bei Gründung der Vikarie Schenkelberg im Jahre 1750 und beim Bau einer ersten Kapelle, die wohl weitgehend von den Einwohnern Schenkelbergs in Eigenleistung erbaut wurde, heißt es in den Aufzeichnungen über die Schenkelberger Kirche.

Der Bau der Kirche liegt jetzt Zweidreivierteljahrhunderte zurück. Grund genug für die Gläubigen von Schenkelberg, dieses Jubiläum mit einem Festwochenende zu begehen. Die Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier sind in trockenen Tüchern. Am Freitag, 27. Juni, sind alle um 18 Uhr zu einem Dankgottesdienst in die Kirche eingeladen. Ein besonderer Höhepunkt ist die musikalische Mitwirkung eines Projektchores unter der Leitung von Gabi Eutebach-Karasu, der sich eigens zu diesem Anlass zusammengefunden hat. Der Chor wird neben geistlichem Liedgut das „Pfarreilied“, das zur Gründung der Pfarrei St. Anna entstanden ist, singen.

Festliche Eucharistiefeier musikalisch begleitet

Außerdem wird der Musikverein Schenkelberg mit Bläserklängen und festliche Orgelmusik durch den Organisten Joachim Menningen die Eucharistiefeier musikalisch bereichern. Bei diesem Festgottesdienst wollen auch einige ehemalige Pfarrer der Kirchengemeinde mit dabei sein. Im Anschluss an den Gottesdienst am Freitagabend sind alle zur gemeinsamen Begegnung rund um die alte Schule eingeladen. Ab diesem Abend werden auch eine sehr aufschlussreiche Festschrift über das 275-jähige Gotteshaus und neue Herz-Jesu-Kerzen erhältlich sein. Die Kerzen sind von zwei Schenkelbergerinnen geschaffen worden.

Ganz im Zeichen der Familien steht der Sonntag, 29. Juni. Um 10 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Danach treffen sich alle beim sogenannten Mitbring-Picknick auf den Dorfplatz. Das soll die Gemeinschaft unter den Bürgerinnen und Bürgern unterstreichen und fördern. Brötchen, Kaffee und Eier werden bereitgehalten. Alles Weitere können die Gäste nach eigenem Geschmack mitbringen und gern miteinander teilen. Ganz im Sinne von Jesus, der beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern Brot und Wein geteilt hat.

Mitmachen für Kinder und Jugendliche

Und an die Kurzweil der Kinder und Jugendlichen ist bei verschiedenen Mitmach-Stationen auch gedacht. Die Pfarrei und der Ortsausschuss laden alle Schenkelberger Bürger und all diejenigen aus der Region, die sich dem Kirchort Schenkelberg und der Herz-Jesu-Kirche verbunden fühlen, zu der Geburtstagsfeier des Gotteshaues am 27. und 29. Juni ein.