Ikke Hüftgold und Freunde
Festivalgäste in Unnau trotzen Wetter mit guter Laune
Auch abseits der Bühne war Ikke Hüftgold alias Matthias Distel bei der Après-Ski-Party in Unnau aktiv, schrieb fleißig Autogramm
Auch abseits der Bühne war Ikke Hüftgold alias Matthias Distel bei der Après-Ski-Party in Unnau aktiv, schrieb fleißig Autogramme für die Fans und ließ Selfies mit sich machen.
Röder-Moldenhauer

Headliner Ikke Hüftgold und weitere Musiker haben das Sportplatzgelände in Unnau zwei Tage lang zum Beben gebracht. Auch die WM-Übertragung während der Après-Ski-Party kam gut an und ließ die Fans die schwierigen Wetterverhältnisse vergessen.

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Zwar sorgte das Wetter insbesondere am Freitag für einige Planänderungen, dennoch erlebte Unnau jetzt wieder ein großes Festivalwochenende mit dem Open-Air-Konzert Come in and burn zum Auftakt und der legendären Après-Ski-Party mit Ikke Hüftgold als Top Act am Samstag.

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