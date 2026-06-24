Headliner Ikke Hüftgold und weitere Musiker haben das Sportplatzgelände in Unnau zwei Tage lang zum Beben gebracht. Auch die WM-Übertragung während der Après-Ski-Party kam gut an und ließ die Fans die schwierigen Wetterverhältnisse vergessen.
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Zwar sorgte das Wetter insbesondere am Freitag für einige Planänderungen, dennoch erlebte Unnau jetzt wieder ein großes Festivalwochenende mit dem Open-Air-Konzert Come in and burn zum Auftakt und der legendären Après-Ski-Party mit Ikke Hüftgold als Top Act am Samstag.