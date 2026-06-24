Ikke Hüftgold und Freunde Festivalgäste in Unnau trotzen Wetter mit guter Laune Nadja Hoffmann-Heidrich 24.06.2026, 20:00 Uhr

i Auch abseits der Bühne war Ikke Hüftgold alias Matthias Distel bei der Après-Ski-Party in Unnau aktiv, schrieb fleißig Autogramme für die Fans und ließ Selfies mit sich machen. Röder-Moldenhauer

Headliner Ikke Hüftgold und weitere Musiker haben das Sportplatzgelände in Unnau zwei Tage lang zum Beben gebracht. Auch die WM-Übertragung während der Après-Ski-Party kam gut an und ließ die Fans die schwierigen Wetterverhältnisse vergessen.

Zwar sorgte das Wetter insbesondere am Freitag für einige Planänderungen, dennoch erlebte Unnau jetzt wieder ein großes Festivalwochenende mit dem Open-Air-Konzert Come in and burn zum Auftakt und der legendären Après-Ski-Party mit Ikke Hüftgold als Top Act am Samstag.







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