„Exciting Places“ begeistert Festival in Hachenburg zeigt die Vielfalt der Kultur 22.09.2025, 19:00 Uhr

i Zauberer und Entertainer Christoph Demian war beim Festival Exciting Places der Hachenburger Kulturzeit der Überraschungskünstler in der Logistikhalle der Westerwald-Brauerei. Mit kleinen Tricks band er das Publikum in seine Show ein. Röder-Moldenhauer

Unbekannte Räume, unbekannte Künstler: Das Festival „Exciting Places“ in Hachenburg lebt von Überraschungen und einem geheimnisvollen Programm, das es zu entdecken und zu erleben gilt.

Mehrere Konzerte, Varieté-Shows, Kinobesuch, Comedyprogramme und noch viele weitere kulturelle Höhepunkte an einem einzigen Abend genießen – geht das? Ja, das geht, denn das Festival „Exciting Places“ der Hachenburger Kulturzeit auf dem Gelände der Westerwald-Brauerei war auch bei seiner zweiten Auflage in jeder Hinsicht spannend und überraschend.







Artikel teilen

Artikel teilen