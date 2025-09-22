„Exciting Places“ begeistert
Festival in Hachenburg zeigt die Vielfalt der Kultur
Zauberer und Entertainer Christoph Demian war beim Festival Exciting Places der Hachenburger Kulturzeit der Überraschungskünstler in der Logistikhalle der Westerwald-Brauerei. Mit kleinen Tricks band er das Publikum in seine Show ein.
Röder-Moldenhauer

Unbekannte Räume, unbekannte Künstler: Das Festival „Exciting Places“ in Hachenburg lebt von Überraschungen und einem geheimnisvollen Programm, das es zu entdecken und zu erleben gilt.

Lesezeit 3 Minuten
Mehrere Konzerte, Varieté-Shows, Kinobesuch, Comedyprogramme und noch viele weitere kulturelle Höhepunkte an einem einzigen Abend genießen – geht das? Ja, das geht, denn das Festival „Exciting Places“ der Hachenburger Kulturzeit auf dem Gelände der Westerwald-Brauerei war auch bei seiner zweiten Auflage in jeder Hinsicht spannend und überraschend.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region