Christmas Metal-Meeting
Festival im Westerwald vereint Metal und Weihnachten
Die Band Scapegoat Ltd. sind (von l.) Gitarrist Thomas Möller, Frontsänger Mike Nasty, Bassist Matze Mehlhorn, Drummer MPKnight und Gitarrist Oli Toscani. Sie veranstalten zum zweiten Mal das Christmas Metal-Meeting in Rennerod.
Mariam Nasiripour

Von wegen „stille Nacht“. Das Christmas Metal-Meeting hat im vergangenen Jahr in Rennerod bewiesen, dass Metal-Musik und Weihnachten kein Widerspruch sein muss. Nun steht die Neuauflage in den Startlöchern. Was treibt die Veranstalter an?

Passen Weihnachten und ein Metal-Festival zusammen? Für Oli Toscani, dem Gitarristen der Band Scapegoat Ltd., passt das sehr gut zusammen, weil es bei Weihnachten um den Gemeinschaftsgeist geht, genauso wie beim Christmas Metal-Meeting. Das allererste Christmas Metal-Meeting fand 1988 mit seiner damaligen Band Rain ‚n‘ Steel in Ailertchen statt.

