Von wegen „stille Nacht“. Das Christmas Metal-Meeting hat im vergangenen Jahr in Rennerod bewiesen, dass Metal-Musik und Weihnachten kein Widerspruch sein muss. Nun steht die Neuauflage in den Startlöchern. Was treibt die Veranstalter an?

Passen Weihnachten und ein Metal-Festival zusammen? Für Oli Toscani, dem Gitarristen der Band Scapegoat Ltd., passt das sehr gut zusammen, weil es bei Weihnachten um den Gemeinschaftsgeist geht, genauso wie beim Christmas Metal-Meeting.

Das allererste Christmas Metal-Meeting fand 1988 mit seiner damaligen Band Rain ‚n‘ Steel in Ailertchen statt.