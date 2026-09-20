Initiative „M.U.T. für Höhn“
Festival auf dem Hochstein sendet klare Botschaft 
Als jüngste Band des Abends steuerte das Trio „Behind The Mill“ aus Langenhahn die ersten Livetöne zu dem rundum gelungenen Bunt
Als jüngste Band des Abends steuerte das Trio „Behind The Mill“ aus Langenhahn die ersten Livetöne zu dem rundum gelungenen Bunt-&-Laut-Festival bei.
Elmar Hering

In politisch aufgewühlten Zeiten, in denen Schwarz-Weiß-Maler und Laut-Sprecher an Boden gewinnen, ist es vielen Menschen wichtig, dagegenzuhalten. „Bunt und laut“ kann man zum Beispiel auch im Westerwald.

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„Wir sind mehr!“ Mit dieser klaren Aussage brachte Sängerin Alicia Stockhammer die Botschaft des ersten Bunt-&-Laut-Festivals auf den Punkt. Deutlich mehr als 500 Fans folgten der Einladung der Initiative „M.U.T. für Höhn“, und so erlebte das Freizeitgelände am Hochstein im Höhner Ortsteil Neuhochstein einen rundum gelungenen Spätsommerabend.
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