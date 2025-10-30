Elternanteil steigt um 70 Euro Ferienbetreuung in Hachenburg wird deutlich teurer 30.10.2025, 12:00 Uhr

i Nicht nur während der Schulzeit, sondern auch während der Ferien haben Grundschüler in Deutschland künftig einen Rechtsanspruch auf eine qualitativ hochwertige Betreuung. Das stellt eine Herausforderung für die Kommunen als Träger der öffentlichen Jugendpflege dar - so auch im Westerwaldkreis. Mascha Brichta/picture alliance/dpa. picture alliance / dpa-tmn

Die Ferienspaßaktionen der Verbandsgemeinde Hachenburg sind beliebt und stets ausgebucht. Doch künftig müssen Eltern für die Nutzung des Angebotes deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dafür bekommen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz.

Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 tritt das bundesweite Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Gafög) in Kraft. Welche Herausforderung dieses Gesetz für die Kommunen darstellt, wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Hachenburg deutlich.







Artikel teilen

Artikel teilen