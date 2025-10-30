Die Ferienspaßaktionen der Verbandsgemeinde Hachenburg sind beliebt und stets ausgebucht. Doch künftig müssen Eltern für die Nutzung des Angebotes deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dafür bekommen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz.
Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 tritt das bundesweite Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Gafög) in Kraft. Welche Herausforderung dieses Gesetz für die Kommunen darstellt, wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Hachenburg deutlich.