VG Wallmerod erweitert Angebot Ferienbetreuung im Sommer in wenigen Minuten ausgebucht Markus Müller 12.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Ferienbetreuung in der Verbandsgemeinde Wallmerod insbesondere in den ersten beiden Woche der Sommerferien ist derzeit ausgebucht. Jugendpflege VG Wallmerod/Hanna Farnschläder

Sie ist offenbar der Hit: Die Ferienbetreuung in der Verbandsgemeinde Wallmerod war für die ersten beiden Wochen der Sommerferien mit ihren 125 Plätzen in wenigen Minuten nach Online-Freischaltung ausgebucht. Jetzt soll das Angebot erweitert werden.

Es hat sich offenbar herumgesprochen, dass die Ferienbetreuung in den ersten beiden Wochen der Sommerferien ein absoluter Höhepunkt im Angebot der Jugendpflege der Verbandgemeinde Wallmerod darstellt. Das machte Bürgermeister Klaus Lütkefedder in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates den Ratsmitgliedern deutlich.







