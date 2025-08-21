Leicht ist es Michael Jung nicht gefallen, seinen Fensterbaubetrieb nach mehr als 30 Jahren in jüngere Hände abzugeben. Es half, dass der neue Chef Matz Hennecke schon zuvor bewährter Partner des Montabaurer Unternehmers war. Was plant der Neue?

Ein Beispiel für eine gelingende Firmenübergabe im Wäller Mittelstand: Nach rund 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Bereich Fenster- und Türenbau gibt Michael Jung seinen Betrieb in die Hände eines neuen Teams. Aus seinem langjährigen Engagement entstand die Jung Bauelemente GmbH, die weiterhin unter diesem Namen als Ansprechpartner vor Ort für Fenster, Türen und weitere Bauelemente bereitsteht – künftig unter der Leitung von Matz Hennecke.

Dieser ist 28 Jahre alt und „zwischen Fenstern groß geworden“, wie er unserer Zeitung antwortet. Schon sein Vater sei seit seiner Ausbildung in einem Fensterbetrieb tätig und inzwischen mehr als 25 Jahre bei einem Hersteller von Fenstern und Türen beschäftigt. Matz Hennecke selbst hat nach seinem Abitur Wirtschaftswissenschaften studiert und war danach für ein Jahr in einem deutschlandweiten Montagebetrieb für Fenster und Türen im Objektbereich tätig, umreißt er seinen Werdegang.

„Besonders interessant sind für mich die Menschlichkeit und das Herzblut, welches Michael und Sabine über die Jahrzehnte in Ihre Firma gesteckt haben.“

Matz Hennecke, neuer Chef von Bauelemente Jung

Danach wechselte er zur E. Link GmbH, deren Vertrieb er heute leitet. Vor fünf Jahren haben Matz Hennecke, sein Vater und sein Bruder diesen Betrieb als Gesellschafterfamilie übernommen. Nun wachse ihre „Fensterfamilie“ um ein weiteres Unternehmen und eine neue Region, freut sich der neue Betriebsleiter der Jung Bauelemente. Die Firmen arbeiteten bereits gut zusammen, man setze damit auf Kontinuität und Kundenzufriedenheit, betont auch der scheidende Chef Michael Jung. Das Team vor Ort bleibe bestehen, um Beratung und Betreuung fortzuführen.

Besonders interessant seien für ihn „die Menschlichkeit und das Herzblut, welche Michael und Sabine über die Jahrzehnte in ihre Firma gesteckt haben“, betont Hennecke. Zuverlässigkeit und handwerkliches Geschick seien ausschlaggebend für die Firma Jung und eins der wichtigsten Versprechen, das er auch in Zukunft mit dem Betrieb im Montabaurer Gewerbegebiet „Am alten Galgen“ halten will.

„Wir stehen vor neuen Herausforderungen, aber auch vor spannenden Möglichkeiten.“

Der neue Geschäftsführer Matz Hennecke

Hennecke sagt: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die bewährte Arbeit fortzusetzen. Wir stehen vor neuen Herausforderungen, aber auch vor spannenden Möglichkeiten.“ Ziel sei es, innovative Produkte anzubieten, die modernen Ansprüchen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden. „Wir freuen uns auf die kommenden Jahre und darauf, gemeinsam mit unseren Kunden neue Projekte zu realisieren“, betont Hennecke.

„Es war eine große Ehre, in drei Jahrzehnten so viele Projekte verwirklichen zu dürfen“, sagt Michael Jung. „Von privaten Eigenheimen bis hin zu gewerblichen Objekten: Es war eine unglaubliche Reise, auf der wir viele Kunden begleiten konnten.“ Jung fügt hinzu: „Der Schritt, den Betrieb zu übergeben, fällt mir nicht leicht, aber ich bin überzeugt, dass die Jung Bauelemente GmbH mit ihrem engagierten Team die bewährte Qualität und den persönlichen Service weiter fortführt.“