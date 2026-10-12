Steak auf höchstem Niveau
Feinschmeckerkult Welschneudorf: Steakhaus Zum Hannes 
Beim Hannes in Welschneudorf kommt nur bestes Fleisch auf den Tisch – hier ein Porterhouse-Steak allerster Güte
Beim Hannes in Welschneudorf kommt nur bestes Fleisch auf den Tisch – hier ein Porterhouse-Steak allerster Güte
Hans-Peter Metternich

Im Steakhaus Zum Hannes im Westerwald treffen Spitzenfleischzubereitung, handwerkliche Leidenschaft und herzliche Gastfreundschaft aufeinander. Kein Wunder, dass Gäste Monate warten – hier wird Essen zum Erlebnis.

Lesezeit 2 Minuten
Die Gastronomie in Welschneudorf kann nicht nur auf eine viel beachtete Gaststättentradition von weit über 100 Jahren zurückblicken (unsere Zeitung berichtete). Auch in der Gegenwart erfreut sich das Steakhaus großer Beliebtheit. Wie sonst ließe es sich erklären, dass das Haus Monate im Voraus ausgebucht ist?
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