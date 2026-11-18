Diskussion in Montabaur Feiern in Bürgerhäusern nur noch bis 22 Uhr erlaubt? Thorsten Ferdinand 18.11.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf die Gelbachtalhalle im Montabaurer Stadtteil Ettersdorf: Darf hier künftig nur noch bis 22 Uhr gefeiert werden? Thorsten Ferdinand

Bei Geburtstagen oder Hochzeiten kann es schon einmal spät werden. Ausgelassene Feiern zu vorgerückter Stunde sorgen in der Umgebung von Hallen immer wieder für Konflikte mit der Nachbarschaft. Nun wird in Montabaur eine strenge Lösung diskutiert.

Ist das Feiern in den Dorfgemeinschaftshallen der Stadt Montabaur künftig nur noch bis 22 Uhr erlaubt? So sieht es zumindest der Entwurf der neuen Benutzungsordnung für die mietbaren Räumlichkeiten der Kommune vor. Die rigorose Formulierung „Jede Veranstaltung ist grundsätzlich spätestens um 22 Uhr zu beenden” sorgte kürzlich allerdings bereits für Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt.







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