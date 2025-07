Die fehlende Postfiliale in Rennerod sorgt weiterhin für viele Beschwerden, Kopfschütteln und starke Verärgerung in der Bevölkerung, berichtet VG-Bürgermeister Gerrit Müller, der die fortdauernde Untätigkeit beziehungsweise das Aussitzen der Frage durch die Post kritisiert. „Aufgrund der Vielzahl der berechtigten Beschwerden und der Untätigkeit der Post in der Sache habe ich mich mit einem Schreiben direkt an die Aufsichtsbehörde der Post, die Bundesnetzagentur in Bonn, sowie mit einem weiteren Schreiben unmittelbar an den Vorstand der Deutschen Post AG gewandt“, informiert er.

Hintergrund ist, dass die Filiale der Deutschen Post AG, die sich als „Shop in Shop“ im ehemaligen Schreibwarenladen Bikowski befand, Ende Mai geschlossen wurde. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Seitdem sitzt die Stadt in dieser Hinsicht auf dem Trockenen.

In den gleichlautenden Schreiben an den Vorstand der Post AG und an deren Aufsichtsbehörde, die Bundesnetzagentur, verdeutlicht Müller die bestehenden Missstände in der Postversorgung in Rennerod und fordert im Namen der Bürger der Verbandsgemeinde (VG) und Stadt Rennerod dazu auf, der „zwingenden Verpflichtung zur Einrichtung und Unterhaltung einer Postfiliale – im Shop in Shop-System oder im Eigenbetrieb – in Rennerod kurzfristig und umgehend wieder nachzukommen“.

Seit der Schließung der Filiale befinde sich im gesamten Gebiet der VG (23 Orte, rund 17.500 Einwohner) sowie in ihrer Sitzgemeinde, der Stadt Rennerod (rund 4500 Einwohner), keine ordnungsgemäße Postfiliale mehr. Die Bürger seien nunmehr darauf angewiesen, in weiter entfernte Orte in benachbarten Verbandsgemeinden auszuweichen. „Dies stellt insgesamt einen unhaltbaren Zustand für die gesamte Bevölkerung – insbesondere für ältere oder nicht mobile Menschen sowie ortsansässige Unternehmen und Institutionen (unter anderem Alsberg Kaserne, Forstamt, Schulen, Kindergärten, Verbandsgemeindeverwaltung, Straßenmeisterei) dar“, kritisiert Müller.

Keine ernsthaften Bemühungen zu erkennen

Für die Bevölkerung und alle Betroffenen sei der spürbare Rückbau der wesentlichen Daseinsvorsorge wie hier der ordnungsgemäßen Postversorgung – gerade im ländlichen Raum, der den Großteil Deutschlands ausmacht – einfach nicht mehr nachvollziehbar. Auch solches Verhalten fördere die Politikverdrossenheit und Unzufriedenheit mit den allgemeinen Zuständen in unserem Land, zumal es auch als Folge einer fehlgeleiteten Privatisierungswelle und des Rückzugs des Staates aus seinen grundlegenden Verpflichtungen für seine Bürger wahrgenommen werde.

Der Bürgermeister stellt weiter fest, dass seitens der Deutschen Post AG „keine ernsthaften Bemühungen offensichtlich erkennbar (seien), diesen Missstand kurzfristig zu beseitigen. Dabei muss es – laut den Vorgaben Ihrer Behörde – in Gemeinden und Wohngebieten mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern muss eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal 2000 Metern erreichbar sein“. Diese Voraussetzungen sind im Fall der Verbandsgemeinde beziehungsweise Stadt Rennerod mehr als nur erfüllt.

Post soll verpflichtet werden, Filiale zu eröffnen

Ein weiterer Kritikpunkt des Bürgermeisters ist, dass seitens Post AG zu keinem Zeitpunkt der direkte, unmittelbare Kontakt bezüglich der Neueinrichtung einer Postfiliale zur kommunalen Seite gesucht worden sei. Bei telefonischen Kontaktaufnahmen durch die VG-Verwaltung sei der zuständige Kollege von einem Mitarbeiter zum nächsten weitergeleitet worden, ohne eine konkrete Information zu erhalten. Müller fährt fort: „Es gipfelte vielmehr in der lapidaren Bemerkung eines Mitarbeiters der Post, dass es deshalb keine neue Filiale gebe, weil man seitens der Post möglichen gewerblichen Interessenten wahrscheinlich zu wenig für diese Dienstleistung zahle.“

Um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden, fordert Müller die Post AG auf, sich dieser Sache nun mit Nachdruck anzunehmen und aufsichtsbehördlich tätig zu werden. Die Post müsse dazu verpflichtet werden, kurzfristig eine ordnungsgemäße Postfiliale wieder in Rennerod zu eröffnen.