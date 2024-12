Gemeinsames Konzert Fehl-Ritzhäuser Chöre stimmten auf Weihnachten ein 27.12.2024, 15:00 Uhr

i Zum Abschluss stimmten alle Chöre der Klangwelt Fehl-Ritzhausen zusammen mit dem Publikum "Oh du fröhliche" an. Röder-Moldenhauer

Mit ihrem Adventskonzert bereiteten die Chöre der Klangwelt Fehl-Ritzhausen nicht nur ihrem Publikum eine große Freude, sondern die Sänger sammelten zugleich Spenden für die Opfer des Anschlags von Magdeburg.

Kurz vor der Bescherung kamen in der festlich geschmückten evangelischen Kirche in Bad Marienberg die Chöre der Klangwelt Fehl-Ritzhausen und zahlreiche Zuhörer zu einem Adventskonzert zusammen. Pfarrer Peter Wagner führte gekonnt durch das Programm. Er erinnerte das Publikum daran, dass gerade Weihnachten die Zeit sei, um sich auf das Wesentliche zu besinnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

