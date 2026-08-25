Soziales Engagement FCK-Fan-Club Kuhnhöfen/Arnshöfen unterstützt Hospiz Mariam Nasiripour 25.08.2026, 15:00 Uhr

i Gerhard Hehl pflegt die abgegebenen Tipps für das Tippspiel in eine Excel-Tabelle ein. Mariam Nasiripour

Insgesamt 21.000 Euro haben die Westerwälder Fußballfans bereits an die Einrichtung in Dernbach übergeben. Das Tippspiel geht nun in die nächste Runde, bis 28. August können die Fans erneut ihre Vorhersage abgeben.

Der FCK-Fan-Club Kuhnhöfen/Arnshöfen hat erneut eine großzügige Spende an das Hospiz St. Thomas in Dernbach geleistet. Anfang August überreichten Vertreter des Fan-Clubs 1900 Euro an die Einrichtung. Damit steigt die Gesamtspendensumme des Vereins an das Hospiz auf insgesamt 21.







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