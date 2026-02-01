Route 2025 bleibt die Ausnahme Fastnachtszug in Holler ist zurück auf alter Strecke Thorsten Ferdinand 01.02.2026, 12:00 Uhr

i So war es bis 2024 - und so soll es auch 2026 wieder sein: Der Fastnachtszug in Holler wechselt nach einem Jahr zurück auf seine alte Strecke. Archiv Müller Markus. Markus Müller

Da am Wochenende vor Karneval ein neuer Bundestag gewählt wurde, mussten die Hollerer im vergangenen Jahr ihren Zug verschieben. Die geänderte Streckenführung wurde auch als Testlauf gesehen. Letztlich hat sie sich aber nicht bewährt.

Der Fastnachtszug in Holler ist 2026 zurück auf seiner alten Strecke auf der Hauptstraße. Das berichtet Ortsbürgermeister Uwe Meyer, nachdem der närrische Lindwurm im vergangenen Jahr über schmalere Seitenstraßen in einem Wohngebiet geführt wurde. Zudem kann der Zug in diesem Jahr wieder am Sonntag vor dem Fastnachtswochenende stattfinden; 2025 war er wegen der vorgezogenen Bundestagswahl auf den Samstag verlegt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen