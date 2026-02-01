Da am Wochenende vor Karneval ein neuer Bundestag gewählt wurde, mussten die Hollerer im vergangenen Jahr ihren Zug verschieben. Die geänderte Streckenführung wurde auch als Testlauf gesehen. Letztlich hat sie sich aber nicht bewährt.
Lesezeit 1 Minute
Der Fastnachtszug in Holler ist 2026 zurück auf seiner alten Strecke auf der Hauptstraße. Das berichtet Ortsbürgermeister Uwe Meyer, nachdem der närrische Lindwurm im vergangenen Jahr über schmalere Seitenstraßen in einem Wohngebiet geführt wurde. Zudem kann der Zug in diesem Jahr wieder am Sonntag vor dem Fastnachtswochenende stattfinden; 2025 war er wegen der vorgezogenen Bundestagswahl auf den Samstag verlegt worden.