Bürgerentscheid in Alpenrod Fast 80 Prozent stimmen gegen Kauf des Gasthauses Nadja Hoffmann-Heidrich

Katrin Maue-Klaeser 22.11.2026, 21:00 Uhr

i Die Bürger haben entschieden: Die Ortsgemeinde Alpenrod soll das Gasthaus am Kirchplatz/Walli’s nicht kaufen. Röder-Moldenhauer

Das Votum ist klar: Die Alpenroder sprechen sich gegen den Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde aus. Gut 80 Prozent der Bürger votierten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.

Die Bürger von Alpenrod haben entschieden und sich gegen den Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde ausgesprochen. 22,1 Prozent stimmten dafür, 77,9 Prozent dagegen. Das hat Marco Dörner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hachenburg, am Sonntagabend auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen