Das Votum ist klar: Die Alpenroder sprechen sich gegen den Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde aus. Gut 80 Prozent der Bürger votierten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.
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Die Bürger von Alpenrod haben entschieden und sich gegen den Kauf des Gasthauses am Kirchplatz/Walli’s durch die Ortsgemeinde ausgesprochen. 22,1 Prozent stimmten dafür, 77,9 Prozent dagegen. Das hat Marco Dörner, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hachenburg, am Sonntagabend auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.