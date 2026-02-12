Rund 30 Säcke mit Verpackungs- und Papiermüll haben Umweltsünder kürzlich illegal am Ortsrand von Nentershausen entsorgt. Die Tat sorgte für Kopfschütteln, ist aber bei Weitem kein Einzelfall. Das zeigen drastische Zahlen der Kreisverwaltung.
Lesezeit 2 Minuten
Der Unteren Abfallbehörde des Westerwaldkreises wurden im Jahr 2025 insgesamt 487 Fälle illegaler Abfallentsorgungen gemeldet. Das teilt die Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mit, um den jüngst begangenen Frevel in Nentershausen einzuordnen. Also rein rechnerisch mehr als ein Fall jeden Tag.