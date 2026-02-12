Umweltfrevel im Westerwald Fast 500 Fälle von illegaler Müllentsorgung im Jahr Markus Eschenauer 12.02.2026, 15:00 Uhr

i Von Hausmüll über Ölkanister wurde zahlreicher Unrat in rund 30 Säcken neben einem Weg am Ortsrand von Nentershausen entsorgt. Kein Einzelfall, wie eine Anfrage beim Kreis ergab. Andreas Egenolf

Rund 30 Säcke mit Verpackungs- und Papiermüll haben Umweltsünder kürzlich illegal am Ortsrand von Nentershausen entsorgt. Die Tat sorgte für Kopfschütteln, ist aber bei Weitem kein Einzelfall. Das zeigen drastische Zahlen der Kreisverwaltung.

Der Unteren Abfallbehörde des Westerwaldkreises wurden im Jahr 2025 insgesamt 487 Fälle illegaler Abfallentsorgungen gemeldet. Das teilt die Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mit, um den jüngst begangenen Frevel in Nentershausen einzuordnen. Also rein rechnerisch mehr als ein Fall jeden Tag.







