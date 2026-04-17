Naturschutz im Westerwald Fast 30.000 Junglachse in die Nister ausgesetzt Nadja Hoffmann-Heidrich 17.04.2026, 07:00 Uhr

i Atzelgifts Ortsbürgermeister Matthias Schneider (von links), Armin Teutsch von der VG-Verwaltung Hachenburg, der Arge-Nister-Vorsitzende Manfred Fetthauer sowie Marco Dörner, Erster Beigeordneter der VG Hachenburg, haben beim Aussetzen der Junglachse in die Nister geholfen. Röder-Moldenhauer

Ein Geschenk, das sogleich wieder ausgesetzt wird: Was es damit auf sich hat, erklärt der Vorsitzende der Arge Nister, Manfred Fetthauer, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit einigen Jahren können sich die Arge Nister und das Land Rheinland-Pfalz immer wieder über ein Geschenk des Rheinischen Fischereiverbands Siegburg von 1880 freuen: Dieser stellt den Nachbarn junge Lachse aus dem Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, wie Manfred Fetthauer, Vorsitzender der Arge Nister, unserer Zeitung berichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen