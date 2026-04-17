Naturschutz im Westerwald
Fast 30.000 Junglachse in die Nister ausgesetzt
Atzelgifts Ortsbürgermeister Matthias Schneider (von links), Armin Teutsch von der VG-Verwaltung Hachenburg, der Arge-Nister-Vor
Atzelgifts Ortsbürgermeister Matthias Schneider (von links), Armin Teutsch von der VG-Verwaltung Hachenburg, der Arge-Nister-Vorsitzende Manfred Fetthauer sowie Marco Dörner, Erster Beigeordneter der VG Hachenburg, haben beim Aussetzen der Junglachse in die Nister geholfen.
Röder-Moldenhauer

Ein Geschenk, das sogleich wieder ausgesetzt wird: Was es damit auf sich hat, erklärt der Vorsitzende der Arge Nister, Manfred Fetthauer, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Lesezeit 2 Minuten
Seit einigen Jahren können sich die Arge Nister und das Land Rheinland-Pfalz immer wieder über ein Geschenk des Rheinischen Fischereiverbands Siegburg von 1880 freuen: Dieser stellt den Nachbarn junge Lachse aus dem Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, wie Manfred Fetthauer, Vorsitzender der Arge Nister, unserer Zeitung berichtet.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren