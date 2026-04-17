Ein Geschenk, das sogleich wieder ausgesetzt wird: Was es damit auf sich hat, erklärt der Vorsitzende der Arge Nister, Manfred Fetthauer, im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Seit einigen Jahren können sich die Arge Nister und das Land Rheinland-Pfalz immer wieder über ein Geschenk des Rheinischen Fischereiverbands Siegburg von 1880 freuen: Dieser stellt den Nachbarn junge Lachse aus dem Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, wie Manfred Fetthauer, Vorsitzender der Arge Nister, unserer Zeitung berichtet.