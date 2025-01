Nach Razzia in Hachenburg Fassfabrik: Landesregierung wertet Einsatz als Erfolg 08.01.2025, 19:10 Uhr

i Einheiten der Sicherheitskräfte führen Anfang Oktober 2024 eine Razzia in der ehemaligen Fassfabrik in Hachenburg durch. Dabei haben sie ein größeres Treffen mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund aufgelöst. Foto: dpa/picture alliance/TNN ---. picture alliance/dpa/TNN

Der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul (Koblenz) stellt mit einer Anfrage an die Landesregierung die Verhältnismäßigkeit des Großeinsatzes an der Fassfabrik in Hachenburg infrage: Mehr als 200 Einsatzkräfte hatten dort eine Razzia vorgenommen.

„Inwiefern wird der Einsatz in der Rück- und Gesamtschau als verhältnismäßig und erfolgreich betrachtet?“ Auf diese abschließende Frage läuft eine Kleine Anfrage an die Landesregierung des AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul (Koblenz) hinaus, die er im Dezember zu dem Polizeieinsatz anlässlich einer Kampfsportveranstaltung in der Hachenburger Fassfabrik am 5.

