Weil die Fassade der Berggartenschule in Siershahn schon nach wenigen Jahren an vielen Stellen morsch geworden ist, muss der Kreis als Schulträger sie jetzt für viel Geld sanieren lassen. Die Frage derzeit ist: Kommt dabei heimische Keramik zum Zug?

Beim Bau der Berggartenschule in Siershahn war 2008 eine vorgehängte und hinterlüftete Fassade aus Eternitplatten mit einer Holzunterkonstruktion installiert worden. Schon einige Jahre später zeigten sich dort die ersten Schäden, und bereits 2022 wurden erhebliche Mängel festgestellt. Die Fassadenplatten waren teils stark verformt, Schrauben lösten sich, und die Konstruktion bog sich samt Unterkonstruktion durch.

Vor gut einem Jahr war dem Westerwälder Kreisausschuss der Sachverhalt vorgestellt worden. Es war damals geplant, die Sanierung der Fassade zu beauftragen. In Anbetracht der zu erwartenden hohen Kosten für eine einfache Sanierung, die die zugrunde liegenden Konstruktionsfehler allerdings nicht beheben würde, lehnte der Ausschuss die Beauftragung ab.

i Erst wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man, dass viele der Verkleidungsplatten an der Siershahner Berggartenschule stark verzogen und auch nicht mehr richtig befestigt sind. Markus Müller

Die Verwaltung sollte andere Möglichkeiten zum Neuaufbau der Fassade aufzeigen. Hierbei wurde angeregt, insbesondere andere Materialien, beispielsweise Aluminium, in Betracht zu ziehen. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Planfaktur aus Montabaur wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet, dass Ende April den Ausschussmitgliedern vorgestellt worden war. Unter anderem hatten die Planer eine Bewertungsmatrix entwickelt, die fünf verschiedene Materialoptionen verglich. Die Kriterien reichten dabei von den Kosten über die Lebensdauer bis hin zur Rezyklierbarkeit.

i An vielen Stellen sind die Eternitplatten an der Siershahner Berggartenschule stark verzogen. Markus Müller

Der Kreisausschuss hatte entschieden, dass die Planungen fortgeführt werden sowie konkret für die zwei bestplatzierten Materialitäten Ton und Aluminium ein Kostenvoranschlag erstellt werden soll.

Diese Kostenaufstellung präsentierte Landrat Achim Schwickert nun in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Danach liegen die geschätzten Gesamtkosten für eine Umsetzung mit Aluminium bei rund 1,62 Millionen Euro, jene für eine Umsetzung mit Keramik bei knapp 1,8 Millionen Euro. Die Mehrkosten für die Keramikfassade liegen mithin bei knapp 180.000 Euro.

Mehrkosten für Keramik liegen bei etwa 10 Prozent

Das Fachreferat der Kreisverwaltung empfiehlt, trotz der höheren Kosten, eine Ausführung der Fassade mit Keramik. Diese Einschätzung ergebe sich neben der bedeutend längeren Nutzungsdauer daraus, dass es sich bei Ton um einen regionalen Rohstoff handelt und aus den speziellen Anforderungen, die an Fassaden an Schulen zu stellen sind: So sind Keramikfassaden weniger empfindlich gegen Stöße und Kratzer. Sollte es dennoch zu Beschädigungen kommen, seien an allen Stellen der Fassade Platten einzeln austauschbar.

i Die Fassadensanierung der Sierhahner Berggarterschule wird den Kreis, auch unabhängig vom gewählten Material, am Ende eine Stange Geld kosten. Markus Müller

Während sich der Landrat offen für beide Materialien zeigte, wies Thomas Mockenhaupt (SPD) darauf hin, dass man bei einer Aluminium-Fassade am Anfang zwar Kosten sparen kann. Es könnten später aber höhere Kosten wegen Reinigungsarbeiten auf den Kreis zukommen. Dazu stellte Schwickert dann fest, dass man bei Keramikfassaden noch überhaupt keine Erfahrung mit Reinigungsarbeiten habe.

„Wenn ich ein Schiff bauen will, kann ich den Rumpf doch auch alternativ in Holz oder Stahl ausschreiben﻿.“

Landrat Achim Schwickert wollte nicht so recht die Bedenken teilen, dass eine alternative Ausschreibung der Fassade in Alu oder Keramik vergaberechtlich eventuell gar nicht möglicht ist.

Unabhängig von diesen Bedingungen schlug Kai Müller (CDU) vor, alternativ beide Fassadenarten auszuschreiben, da die Kostenberechnungen ja nur eine theoretische Größe seien. Dem schloss sich Jürgen Nugel (AfD) an, dem auch Ausschreibungsergebnisse lieber sind als vorläufige Berechnungen. Auch Angela Adomeit (Freie Wähler) und Jana Gräf (FDP) plädierten dafür, die insgesamt günstigere Variante (unter Einrechnung der Reinigungskosten) zu nehmen. Michael Thiesen (FWG) setzt auf den heimischen Werkstoff, der allein wegen seiner Dicke auch noch eine isolierende Eigenschaft haben könnte.

i Große Teile der Berggartenschule sind mit Eternitplatten verkleidet. Markus Müller

Die Ausschussmitglieder entschieden einstimmig, die Entscheidung darüber, wie die Fassade saniert werden soll, in die nächste Kreisausschusssitzung im November zu verschieben. Bis dahin soll geprüft werden, welcher Werkstoff im Gesamten günstiger ist. Das nicht nur im Hinblick auf die Baukosten, sondern auch unter Berücksichtigung von Reinigung, Haltbarkeit, Isolierfähigkeit und Robustheit. Die erforderlichen Mittel sollen im Haushalt 2026 veranschlagt werden.