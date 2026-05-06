Von Nistertal nach Hachenburg Farben Gross zieht ins frühere Autohaus Bergisch um Nadja Hoffmann-Heidrich 06.05.2026, 16:00 Uhr

i Geschäftsführer Frank Wisser und Filialleiterin Sabine Weber-Seiler freuen sich auf den Umzug des Unternehmens Farben Gross von Nistertal nach Hachenburg. Steffi Wehr. Röder-Moldenhauer

Mehr Laufkundschaft, leichter zu finden, einfachere Logistik: Das Unternehmen Farben Gross bezieht nach aufwendiger Renovierung die ehemalige Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch in Hachenburg und hat große Erwartungen an den Standort.

Ein Nistertaler Traditionsunternehmen zieht in die Räume eines früheren Hachenburger Traditionsbetriebs: Am Freitag und Samstag eröffnet Farben Gross in der ehemaligen Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch seine neue Firmenzentrale. Damit endet eine 99-jährige Nistertaler Wirtschaftsgeschichte, die 1927 von Paul Gross begründet wurde.







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