Mehr Laufkundschaft, leichter zu finden, einfachere Logistik: Das Unternehmen Farben Gross bezieht nach aufwendiger Renovierung die ehemalige Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch in Hachenburg und hat große Erwartungen an den Standort.
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Ein Nistertaler Traditionsunternehmen zieht in die Räume eines früheren Hachenburger Traditionsbetriebs: Am Freitag und Samstag eröffnet Farben Gross in der ehemaligen Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch seine neue Firmenzentrale. Damit endet eine 99-jährige Nistertaler Wirtschaftsgeschichte, die 1927 von Paul Gross begründet wurde.