Von Nistertal nach Hachenburg
Farben Gross zieht ins frühere Autohaus Bergisch um
Geschäftsführer Frank Wisser und Filialleiterin Sabine Weber-Seiler freuen sich auf den Umzug des Unternehmens Farben Gross von
Geschäftsführer Frank Wisser und Filialleiterin Sabine Weber-Seiler freuen sich auf den Umzug des Unternehmens Farben Gross von Nistertal nach Hachenburg.
Steffi Wehr. Röder-Moldenhauer

Mehr Laufkundschaft, leichter zu finden, einfachere Logistik: Das Unternehmen Farben Gross bezieht nach aufwendiger Renovierung die ehemalige Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch in Hachenburg und hat große Erwartungen an den Standort.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Nistertaler Traditionsunternehmen zieht in die Räume eines früheren Hachenburger Traditionsbetriebs: Am Freitag und Samstag eröffnet Farben Gross in der ehemaligen Ausstellungshalle des Autohauses Bergisch seine neue Firmenzentrale. Damit endet eine 99-jährige Nistertaler Wirtschaftsgeschichte, die 1927 von Paul Gross begründet wurde.

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