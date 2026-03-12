Konzert in Wahlrod Famose gesangliche Darbietung zum runden Geburtstag 12.03.2026, 12:00 Uhr

i Von Beginn an prägt Chorleiterin Anke Orthey, Mitgründerin des Chores, die musikalische Arbeit. Röder-Moldenhauer

Wenn ein Chor über zwei Jahrzehnte viele Facetten des Gesangs präsentiert, ist es selbstverständlich, dass er aus diesem Anlass ein Geburtstagskonzert gibt. Und was in Wahlrod zur Aufführung kam, war schlichtweg „famos“.

Mit einem besonderen Konzert hat der Chor Famos jetzt sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. In der gut besuchten Kirche in Wahlrod erwartete die Gäste ein Programm, das weit mehr war als ein klassisches Chorkonzert: Der Abend war wie eine musikalische Chorprobe aufgebaut – mit viel Musik, Anekdoten aus der Historie und immer wieder humorvollen Momenten.







