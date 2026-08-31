Viel los in Bad Marienberg
Familientag begeistert große und kleine Gäste
Wer noch nie Skateboard gefahren ist, konnte das beim Familientag in Bad Marienberg nachholen. Doch der Parcours war gar nicht s
Wer noch nie Skateboard gefahren ist, konnte das beim Familientag in Bad Marienberg nachholen. Doch der Parcours war gar nicht so einfach, wie er aussah.
Röder-Moldenhauer

Sportlich, künstlerisch, kulinarisch, abwechslungsreich: Das Programm des Kinder- und Familientages beim Marmer Event-Wochenende bot für jeden Geschmack und jedes Alter etwas. Und viele Gäste nahmen die Einladung an.

Lesezeit 2 Minuten
Das Marmer-Event-Wochenende in Bad Marienberg war erneut ein großer Erfolg. Los ging es am Freitag mit dem Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf, der in diesem Jahr ein Teilnehmerrekord aufstellte, und der After-Run-Part mit DJ Markus Deluxe. Am Samstag standen beim Sommerfestival die Zeichen auf Party und guter Feierlaune mit der Band „Hörgerät“.
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