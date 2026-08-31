Viel los in Bad Marienberg Familientag begeistert große und kleine Gäste Mariam Nasiripour 31.08.2026, 20:00 Uhr

i Wer noch nie Skateboard gefahren ist, konnte das beim Familientag in Bad Marienberg nachholen. Doch der Parcours war gar nicht so einfach, wie er aussah. Röder-Moldenhauer

Sportlich, künstlerisch, kulinarisch, abwechslungsreich: Das Programm des Kinder- und Familientages beim Marmer Event-Wochenende bot für jeden Geschmack und jedes Alter etwas. Und viele Gäste nahmen die Einladung an.

Das Marmer-Event-Wochenende in Bad Marienberg war erneut ein großer Erfolg. Los ging es am Freitag mit dem Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf, der in diesem Jahr ein Teilnehmerrekord aufstellte, und der After-Run-Part mit DJ Markus Deluxe. Am Samstag standen beim Sommerfestival die Zeichen auf Party und guter Feierlaune mit der Band „Hörgerät“.







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