Familienferiendorf in Hübingen ist insolvent

Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft schon seit einigen Jahren ums wirtschaftliche Überleben. Zuletzt sah es so aus, als habe sich die Lage etwas entspannt. Doch der Schein trügte: Die Einrichtung im Buchfinkenland ist insolvent.
Lesezeit 3 Minuten
Der Verein Familienferiendorf Hübingen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Philip Konen von der Rechtsanwaltskanzlei Pluta in Frankfurt bestellt. Der Geschäftsbetrieb der Einrichtung geht im vorläufigen Verfahren bis Ende Januar 2026 weiter.