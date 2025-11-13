Schock im Buchfinkenland Familienferiendorf in Hübingen ist insolvent 13.11.2025, 18:00 Uhr

i Das Familienferiendorf kämpft mit einem Investitionsstau. Die laufenden Kosten steigen und können nicht vollständig durch Preiserhöhungen kompensiert werden. Thorsten Ferdinand

Das Familienferiendorf in Hübingen kämpft schon seit einigen Jahren ums wirtschaftliche Überleben. Zuletzt sah es so aus, als habe sich die Lage etwas entspannt. Doch der Schein trügte: Die Einrichtung im Buchfinkenland ist insolvent.

Der Verein Familienferiendorf Hübingen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Philip Konen von der Rechtsanwaltskanzlei Pluta in Frankfurt bestellt. Der Geschäftsbetrieb der Einrichtung geht im vorläufigen Verfahren bis Ende Januar 2026 weiter.







