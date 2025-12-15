Familienferiendorf Hübingen sucht nun Investor

Der vorläufige Insolvenzverwalter des Familienferiendorfs Hübingen führt Gespräche mit Interessenten. Vereinsvorsitzender Hanno Heil betont die Vorzüge der Anlage und könnte sich den Umbau zu einem Familienhotel oder Resort vorstellen.
Lesezeit 3 Minuten
Der Verein Familienferiendorf Hübingen, Betreiber der gleichnamigen Ferienanlage mit 35 Reihenbungalows für Familien- und Gruppenreisen im Buchfinkenland, sucht nun nach einem Investor, um den Geschäftsbetrieb langfristig fortführen zu können. Das Familienferiendorf befindet sich seit rund sechs Wochen im Insolvenzverfahren.