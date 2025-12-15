Umbau zu Hotel oder Resort? Familienferiendorf Hübingen sucht nun Investor Katrin Maue-Klaeser 15.12.2025, 11:09 Uhr

i Das Zirkuszelt hat sich zum Wahrzeichen des Familienferiendorfs Hübingen entwickelt. Hausleiter Michael Nagel (links) und Vereinsvorsitzender Hanno Heil zeigen vor dem Panoramablick ein Luftbild der Gesamtanlage, für die nun ein Investor gesucht wird. Archiv Katrin Maue-Klaeser. Katrin Maue-Klaeser

Der vorläufige Insolvenzverwalter des Familienferiendorfs Hübingen führt Gespräche mit Interessenten. Vereinsvorsitzender Hanno Heil betont die Vorzüge der Anlage und könnte sich den Umbau zu einem Familienhotel oder Resort vorstellen.

Der Verein Familienferiendorf Hübingen, Betreiber der gleichnamigen Ferienanlage mit 35 Reihenbungalows für Familien- und Gruppenreisen im Buchfinkenland, sucht nun nach einem Investor, um den Geschäftsbetrieb langfristig fortführen zu können. Das Familienferiendorf befindet sich seit rund sechs Wochen im Insolvenzverfahren.







