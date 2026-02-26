Hilfsbereitschaft in Rotenhain Familie von Karolina Voigt erfährt viel Anteilnahme Angela Baumeier 26.02.2026, 18:00 Uhr

i In der Kinderklinik hat das Mädchen ein Stofftier-Männchen, das Maskottchen der Station Peiper, als Mut-mach-Begleiter geschenkt bekommen. Kerstin Voigt

Seit die Leukämie-Erkrankung des neunjährigen Mädchens öffentlich ist, zeigt sich, dass viele Menschen die Familie unterstützen wollen, wie Rotenhains Ortsbürgermeister Thomas Ziomek berichtet.

Die Anteilnahme an dem Schicksal der Familie Voigt aus Rotenhain – die jüngste Tochter Karolina (9) ist an Leukämie erkrankt – ist sehr groß. Das berichtet Ortsbürgermeister Thomas Ziomek. Ihn erreichen seit Veröffentlichung unseres Artikels, in dem wir über die Lage der Familie (die Mutter ist alleinerziehend und kann derzeit aufgrund der Erkrankung ihres Kindes ihrer selbstständigen Tätigkeit als Tagesmutter nicht nachgehen) immer wieder ...







