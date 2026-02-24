Kind ist an Leukämie erkrankt
Familie von Karolina aus Rotenhain braucht Hilfe
Karolina ist an Leukämie erkrankt. Ihre Mutter Kerstin Voigt begleitet sie auch im Krankenhaus. Dort infizierte sich die Neunjährige zusätzlich mit einem Virus, sodass sie auf eine Isolierstation kam. Inzwischen sind Mutter und Kind aber wieder zuhause. Die Familie, zu der noch drei Geschwister gehören, braucht Unterstützung.
Kerstin Voigt

Die neunjährige Karolina ist an Leukämie erkrankt. Eine Spendenaktion kann helfen, die finanzielle Sorgen der Familie zu mildern: Die Mutter von vier Kindern ist alleinerziehend und kann derzeit ihrer Arbeit nicht nachgehen – und braucht Hilfe.

Karolina ist ein aufgewecktes neugieriges Mädchen mit viel Fantasie. Die Drittklässlerin der Stöffelmaus-Grundschule liest eifrig, spielt gern mit ihren Freunden und mag es, Kleinigkeiten in der Natur zu entdecken. Doch all das kann sie derzeit nicht: Die Neunjährige ist an Leukämie erkrankt.

