Die neunjährige Karolina ist an Leukämie erkrankt. Eine Spendenaktion kann helfen, die finanzielle Sorgen der Familie zu mildern: Die Mutter von vier Kindern ist alleinerziehend und kann derzeit ihrer Arbeit nicht nachgehen – und braucht Hilfe.
Lesezeit 2 Minuten
Karolina ist ein aufgewecktes neugieriges Mädchen mit viel Fantasie. Die Drittklässlerin der Stöffelmaus-Grundschule liest eifrig, spielt gern mit ihren Freunden und mag es, Kleinigkeiten in der Natur zu entdecken. Doch all das kann sie derzeit nicht: Die Neunjährige ist an Leukämie erkrankt.