Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln standen am späten Montagnachmittag viele Autofahrer im Stau. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall einer vierköpfigen Familie, die gerade erst aus dem Urlaub gekommen war.

Ein ungeplantes Ende einer Brasilien-Reise nahm für eine Familie aus dem Raum Köln die Heimfahrt am Montagabend auf der Autobahn 3 bei Nentershausen. Gegen 17.20 Uhr war die vierköpfige Familie, darunter ein Kleinkind, mit ihrem Mercedes auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, nachdem sie zuvor am Frankfurter Flughafen ihr Reisegepäck eingeladen hatte und dort gestartet war.

Auf Höhe der Anschlussstelle Diez/Nentershausen kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach das Ausfahrtsschild. Nachdem der Mercedes noch über die Auffahrtsspur geriet und im dahinterliegenden Grünstreifen ein in den Boden einbetoniertes Rohr aus der Verankerung riss, überschlug sich der Wagen und kam letztlich erst in der Böschung unweit des Lange-Issel-Tunnels an der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main auf dem Dach zum Liegen.

i Mit schwerem Gerät rückte die Feuerwehr an, um unter anderem an das Reisegepäck der verunglückten Familie kommen zu können. Andreas Egenolf

Ersthelfer halfen den Fahrzeuginsassen des verunglückten Mercedes aus dem Fahrzeug und kümmerten sich um die Verletzten, bis die Feuerwehren aus Nentershausen und Görgeshausen mit über 40 Einsatzkräften sowie der DRK-Ortsverein Nentershausen, der Rettungsdienst aus dem Kreis Limburg-Weilburg mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort ankamen. Zudem kümmerten sich Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Montabaur und Medenbach um die Aufnahme des schweren Unfalls.

Die vier Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt und zur Versorgung der Wunden und zur weiteren medizinischen Überprüfung ins St. Vincenz-Krankenhaus nach Limburg gebracht. Das Fahrzeug hatte unterdessen nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

i Komplett durchbrochen wurde das Ausfahrtsschild an der Anschlussstelle Diez/Nentershausen durch den verunglückten Mercedes. Andreas Egenolf

Wie es zu dem Unfall kam, sollen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle Diez/Nentershausen in Fahrtrichtung Köln für mehr als eine Stunde im abendlichen Feierabendverkehr voll gesperrt werden. Auf der Autobahn selbst kam es zwischenzeitlich zu einem Rückstau bis hinter die Landesgrenze zum Fuß des Elzer Bergs.