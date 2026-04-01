Christin lebt mit ihrem moslemischen Mann und zwei kleinen Kindern in Bad Marienberg. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, sie soll das Land verlassen – und fürchtet um das Leben. Ihre letzte Hoffnung ist, dass sie Unterstützung erfährt.
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Naila Khokhar ist eine starke Frau, die jetzt um das Leben ihrer Familie in Deutschland kämpft. Sie ist eine gebildete Christin und stammt aus Pakistan. Aufgrund ihrer Religion hat sie in ihrem Heimatland große Schwierigkeiten erlebt. Deshalb kam sie mit ihrem Mann, der Moslem ist, nach Deutschland.