Verzweifelter Hilferuf Familie Khokhar droht die Abschiebung nach Pakistan Angela Baumeier 01.04.2026, 09:24 Uhr

i Familie Khokhar stammt aus Pakistan und kam 2022 nach Deutschland, die Großmutter folgte 2024. Naila Khokhar (3. von rechts) ist getaufte Christin. Jetzt soll die Familie das Land verlassen. "Ich kann nicht nach Pakistan zurückkehren", sagt die 37-Jährige aus triftigen Gründen. Röder-Moldenhauer

Christin lebt mit ihrem moslemischen Mann und zwei kleinen Kindern in Bad Marienberg. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, sie soll das Land verlassen – und fürchtet um das Leben. Ihre letzte Hoffnung ist, dass sie Unterstützung erfährt.

Naila Khokhar ist eine starke Frau, die jetzt um das Leben ihrer Familie in Deutschland kämpft. Sie ist eine gebildete Christin und stammt aus Pakistan. Aufgrund ihrer Religion hat sie in ihrem Heimatland große Schwierigkeiten erlebt. Deshalb kam sie mit ihrem Mann, der Moslem ist, nach Deutschland.







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