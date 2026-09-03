Verzweifelte Lage Familie Khokhar beantragt Aufenthaltsgenehmigung Angela Baumeier 03.09.2026, 14:45 Uhr

i Naila Khokhar kämpft darum, mit ihrer Familie in Deutschland bleiben zu können. Röder-Moldenhauer

Das pakistanische Ehepaar mit zwei kleinen Kindern ist seit vier Jahren in Deutschland und kämpft um den Verbleib in Deutschland, die Duldungsfrist läuft jedoch in wenigen Tagen aus.

Die Lage für Familie Khokhar wird immer dramatischer. Verzweifelt hat sich die Mutter, Naila Khokhar, bereits vor Monaten Hilfe suchend an die Öffentlichkeit gewandt. Denn als getaufte Christin, die in ihrem Heimatland noch vor der Ehe schwanger wurde, flüchtete sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Deutschland.







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