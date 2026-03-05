Gründung in Streithausen
Familie erfüllt sich ihren Traum vom eigenen Zirkus
Mama Nancy Nadinee, Tochter Adelina und Sohnemann Adrian proben derzeit fleißig für die Premierenvorstellung ihres kleinen "Circus Flippoli" am Freitag in Streithausen.
Röder-Moldenhauer

Während ihr Mann Marcel und ihre Kinder von klein auf in der Manege standen und stehen, ist Mama Nancy Quereinsteigerin im Zirkus. Jetzt geht der Kindheitstraum der gebürtigen Kroppacherin in Erfüllung.

Schon als kleines Mädchen hat Nancy Nadinee aus Kroppach vom Zirkus geträumt. Als 17-jährige Zirkusbesucherin hat sie sich dann in einen Clown „schockverliebt“. Und nun, zwölf Jahre später, ist dieser Clown namens Marcel ihr Mann, sie haben zusammen drei Kinder und vor wenigen Tagen in Streithausen einen neuen, kleinen Zirkus gegründet.

Schloss Montabaur
