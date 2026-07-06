Buntes Angebot der Vereine
Familiäres Sommerfest lockt Besucher nach Hachenburg
Die kleinsten Besucher kamen beim Sommerfest auf ihre Kosten an zahlreiche Mitmachstationen.
Die kleinsten Besucher kamen beim Sommerfest auf ihre Kosten an zahlreiche Mitmachstationen.
Röder-Moldenhauer

Die Löwenstadt und der Werbering Hachenburg haben sich auch 2026 einiges für das Sommerfest in der Innenstadt einfallen lassen. Für jeden Geschmack war etwas dabei und es gab viele Mitmachangebote für das junge Publikum.

Lesezeit 3 Minuten
Ein buntes und vielfältiges Programm wurde den Besucherinnen und Besuchern des Hachenburger Sommerfestes am vergangenen Sonntag geboten. Auch in diesem Jahr hatten sich die Löwenstadt und der Werbering einiges einfallen lassen für die Menschen aus Hachenburg und Umgebung.
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