Famdüsax begeisterten im Montabaurer Kulturkeller

Eine Zeit lang stand die Frage im Raum, ob das Montabaurer Kellergewölbe auch weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Doch nun ist gewiss, dass es für die Kulturszene weitergehen kann. In diesem Rahmen trat das Quartett Famdüsax hier auf.
Lesezeit 3 Minuten
Im historischen Kellergewölbe in Montabaur intonierten am Dienstagabend vier Saxofone einen „Jubelruf“. Im Rahmen der Kulturreihe „Konzert am krummen Dienstag“ haben die vier Damen der Band „Famdüsax“ die Botschaft – wie in Blech gehämmert – verkündet: Die Kultur im Keller geht weiter.