Konzert am krummen Dienstag Famdüsax begeisterten im Montabaurer Kulturkeller Hans-Peter Metternich 27.11.2025, 15:08 Uhr

i Die vier charmanten Damen suchten den Schulterschluss zu ihrem Publikum und spielten bei ihrer Performance auch mal im „Hinterzimmer“ des Kellers, weitab von jeglichen Starallüren, nur für ihr Publikum. Hans-Peter Metternich

Eine Zeit lang stand die Frage im Raum, ob das Montabaurer Kellergewölbe auch weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Doch nun ist gewiss, dass es für die Kulturszene weitergehen kann. In diesem Rahmen trat das Quartett Famdüsax hier auf.

Im historischen Kellergewölbe in Montabaur intonierten am Dienstagabend vier Saxofone einen „Jubelruf“. Im Rahmen der Kulturreihe „Konzert am krummen Dienstag“ haben die vier Damen der Band „Famdüsax“ die Botschaft – wie in Blech gehämmert – verkündet: Die Kultur im Keller geht weiter.







